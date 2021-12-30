Zonenor написав:Почему в истории операций указывается дата платежа, но не указывается время? И в выписке я так понимаю показывает дату платежа и дату проводки тоже в формате день/месяц/год , но не указывается время. Если несколько одинаковых платежей в один день трудно разобраться.
Добрий день! В онлайн-банкінгу точний час операції вказано в Деталях операції. Натискаєте "Історія" і обираєте ту операцію, що вас цікавить. В деталях знайдете дату створення та дату кінцевого статусу з вказанням часу в годинах.
В разделе "история" из всех операций указываются только обмены валюты. Зачисления на карту, переводы, покупки не отображаются. Вот скриншот с мобильного приложения