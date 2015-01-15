Нерухомість у Львові

Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лют, 2018 15:04
Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:35
А мені це сподобалося це в акурта:
Дав запит на тему страхування, напишу, як отимаю відповідь.
Надіслав запит. Ось відповідь саме в цю годину з Дубліна Скайпом (цитата...
Він вроді жив в цій Ірландії))
Сказочник великий.
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:21
Так, дійсно, поруч бігає дуже багато диких людей, як і не знають, що можна спілкуватися (і не тільки) по Скайпу із мешканцями не тільки Ірландії, а й не повірете - Монголії чи Австралії.
Тому так і написано: "...Надіслав запит. Ось відповідь саме в цю годину з Дубліна Скайпом (цитата...)
Сам не очікував, що людина вже через хвилину після надісланого запиту дала відповідь...
А сам я ні - в Ірландії не мешкаю і не мешкав. Це правда.
Додано: Вів 27 лют, 2018 15:39
але той ковбоець,не газда
Міг би замість спати з дешевою кобітою,та тринькати на неї грьоші,приділити час кобилі,а шеляги віднести до пабу.
Додано: Сер 28 лют, 2018 00:21
Товариство, пропоную повернутись до назви теми, та перейти від обговорення ситого життя в Європі до обговорення наших злиденних питань !
Особисто мене цікавить ваш прогноз цін на нерухомість скажімо на 2018-2019роки. Маю на увазі куди ми підемо вверх чи в низ ? І бажано коротеньке обгрунтування своєї позиції. Ціни бажано писати в $/м2.
П.с цікавить ваша думка/прогноз по ринку в цілому, а також ринок Львова окремо. Чому так ? Переглядаю як є час Київську гілку і десь є відчуття, що ціни Львова на даний час дуже близькі до цін у столиці, тобто в нас падіння не таке стрімке... Що це ? Переферійне запізнення ?
Додано: Сер 28 лют, 2018 00:59
На довісок трохи статиски з сусідньої гілки.
Львів зайняв 3тє місце по сумі зданих м2 в 2017р. що є 9% від загально зданих в 2017р. м2 по країні. На першому м. Київ на другому Київська обл.
реклама
|