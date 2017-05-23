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Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:25
petricinsofia як вона рекламує свій авалон і не палиться. Дивно що не навпаки, коли "чоловік" пише "порадився з дружиною", більше народу ведеться
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the_cooljames
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