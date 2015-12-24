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Нумізматика та Боністика
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Куплю разменные
монеты Украины

Куплю разменные монеты Украины
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:46

life.kiev скільки коштує 10 копійок 1992 року
pavliesnizana
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:10

  pavliesnizana написав:life.kiev скільки коштує 10 копійок 1992 року

На 99,999% - Ваша коштує 10 копійок.
Протещоб пересвідчитис, що Ви не попали в 0,001% - необхідно розмістити якісне фото монети (обидві сторони плюс за можливості гурт (ребро).
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:34

  pavliesnizana написав:life.kiev скільки коштує 10 копійок 1992 року

10 коп. и минус на проезд к покупателю))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:32

Миша-клиент Здавствуйте, у меня есть белая монета номиналом в 1 гривну , скажите она что то стоит?
jora696jora
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:59

  jora696jora написав: Здавствуйте, у меня есть белая монета номиналом в 1 гривну , скажите она что то стоит?


Если у Вас монета номинал 1 гривня 2018 года - стоит она 1 гривня.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:57

  aleks-kiev написав:
  jora696jora написав: Здавствуйте, у меня есть белая монета номиналом в 1 гривну , скажите она что то стоит?


Если у Вас монета номинал 1 гривня 2018 года - стоит она 1 гривня.


Кроме этих, в и-нете полно и старого образца, посеребряных... Т.ч., - надо смотреть, без фоток - ничего нельзя сказать.
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