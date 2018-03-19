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ВиЭс Банк
(Фольксбанк) VS Bank

ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 3 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:36

19 березня 2018
Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".

ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.

Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
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