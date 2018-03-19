RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВиЭс Банк
(Фольксбанк) VS Bank

ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 3 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:36

19 березня 2018
Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".

ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.

Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:33

  greenozon написав:19 березня 2018
Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".

ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.

Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.


Сырожа под крыло взял.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 30.11.12
Подякував: 92 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:17

  Ratatui написав:
  greenozon написав:19 березня 2018
Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".

ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.

Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.


Сырожа под крыло взял.

https://minfin.com.ua/2018/05/23/33673057/

ВиЭс Банк дал добро на присоединение к ТАСкомбанку
22 мая 2018 года акционеры ВиЭс Банка приняли решение присоединить финучреждение к ТАСкомбанку.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет finclub.

Как сообщается, реорганизация ВиЭс Банка путем присоединения к ТАСкомбанку начнется после получения разрешения Нацбанка.

Напомним, ранеее финпортал «Минфин» сообщал, что НБУ согласовал Тигипко на должность главы ТАСкомбанка.

Читайте также: АМКУ разрешил Тигипко купить ВиЭс Банк у Сбербанка

23 августа 2017 года Тигипко подал заявление в АМКУ о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10848
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:37

http://www.vsbank.ua/ua/news/~pilot_kuiv

21 травня 2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВіЕc Банк» повідомляє, що у зв’язку із приєднанням ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК»:

23 травня 2018 р. діяльність Київського відділення №1 «ВіЕс Банк» за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька 30/39 тимчасово призупиняється.

24 травня 2018 р. за цією ж адресою: м. Київ, вул. Щекавицька 30/39 розпочне роботу відділення АТ «ТАСКОМБАНК».

Подальше обслуговування Клієнтів КВ№1 ПАТ «ВіЕс Банк» буде здійснюватися у Київському регіональному відділенні ПАТ «ВіЕс Банк» за адресою: вул. Дегтярівська, 4а, конт. тел.: (044) 230 48 00.

Для подальшого обслуговування по вул. Щекавицькій 30/39, в реорганізованому відділенні банку, необхідно звернутися до свого менеджера за цією ж адресою та відкрити рахунок в АТ «ТАСКОМБАНК».

Процес відкриття рахунку в АТ «ТАСКОMБАНК» розпочнеться з 24 травня 2018 року.



ПРОСИМО ВИБАЧЕННЯ ЗА ТИМЧАСОВІ НЕЗРУЧНОСТІ.



У разі виникнення запитань телефонуйте: (044) 425 94 31, (044) 230 48 00 або 0800 500 260 (дзвінки в межах України зі стаціонарних телефонів - безкоштовні).



Адміністрація Банку
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10848
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:01

Re: ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank

Объединение идет полным ходом.Уже в отделениях все в рекламе ТАСа . Касса уже ТАСа. Всех приглашают перезаключать договора на у условиях того же ТАСа. И вот здесь дискриминация если вы для ТАСи новичок то вам к депобаксу добавляют 0,5%, а если старичок то идите лесом, бонус не дают. Говорят условия VS , будут действовать до конца лета. Одно хорошо как я писал касса уже ТАСа и дает пополнять ТАСовские кредитки и другие продуты ТАСи. А мне до их отделения 100 метров от дома.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 05:16

  pavyak написав:Объединение идет полным ходом.Уже в отделениях все в рекламе ТАСа . Касса уже ТАСа. Всех приглашают перезаключать договора на у условиях того же ТАСа. И вот здесь дискриминация если вы для ТАСи новичок то вам к депобаксу добавляют 0,5%, а если старичок то идите лесом, бонус не дают. Говорят условия VS , будут действовать до конца лета. Одно хорошо как я писал касса уже ТАСа и дает пополнять ТАСовские кредитки и другие продуты ТАСи. А мне до их отделения 100 метров от дома.
идут ОНИ лесом,нет интересного предложения мы свои перестроим в другой клиентоориентированный банк. К сведению,кредиты БМ , скупает тот же ТАС
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10848
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:21

и снова ТигипкоБанк

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/

НБУ предоставил разрешение о присоединении ПАО "ВиЕЭ Банк" к АО "ТАСКОМБАНК" по упрощенной процедуре
Национальный банк Украины дал разрешение на реорганизацию путем присоединения ПАО «ВиЭс Банк» к АО «ТАСКОМБАНК» по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 1 Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».
Присоединение будет происходить в соответствии с Планом реорганизации и Договором о присоединении ПАО «ВиЕЭ Банк» к АО «ТАСКОМБАНК», которые утверждены Общими собраниями акционеров каждого из банков.
Вследствие реорганизации АО «ТАСКОМБАНК» станет правоприемником всех прав и обязательств ПАО «ВиЭс Банк» согласно требованиям законодательства.

http://www.vsbank.ua/ua/news/~dozvil_pruednannia
11 липня 2018
Національний банк України надав дозвіл на реоганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, відповідно до статті 1 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Приєднання буде відбуватися згідно з затвердженими Загальними зборами акціонерів кожного з банків, які входять до групи «ТАС», Планом реорганізації та Договором про приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ«ТАСКОМБАНК».

У результаті реорганізації АТ «ТАСКОМБАНК» стане правонаступником усіх прав та обов’язків ПАТ «ВіЕс Банк» згідно з вимогами Закону.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10848
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Lost, MASolomko, octopus, slasva, wig, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5790, 5791, 5792
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57913 7419824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 18:22
Bosstone
А-Банк 1 ... 1019, 1020, 1021
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10206 1483747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 18:11
J
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 15, 16, 17
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
163 35861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 18:03
wig

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57914)
12.07.2018 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.