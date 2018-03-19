ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank

19 березня 2018 Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".
ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.
Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
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greenozon написав:19 березня 2018 Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".
ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.
Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
greenozon написав:19 березня 2018 Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".
ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.
Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
Объединение идет полным ходом.Уже в отделениях все в рекламе ТАСа . Касса уже ТАСа. Всех приглашают перезаключать договора на у условиях того же ТАСа. И вот здесь дискриминация если вы для ТАСи новичок то вам к депобаксу добавляют 0,5%, а если старичок то идите лесом, бонус не дают. Говорят условия VS , будут действовать до конца лета. Одно хорошо как я писал касса уже ТАСа и дает пополнять ТАСовские кредитки и другие продуты ТАСи. А мне до их отделения 100 метров от дома.
pavyak написав:Объединение идет полным ходом.Уже в отделениях все в рекламе ТАСа . Касса уже ТАСа. Всех приглашают перезаключать договора на у условиях того же ТАСа. И вот здесь дискриминация если вы для ТАСи новичок то вам к депобаксу добавляют 0,5%, а если старичок то идите лесом, бонус не дают. Говорят условия VS , будут действовать до конца лета. Одно хорошо как я писал касса уже ТАСа и дает пополнять ТАСовские кредитки и другие продуты ТАСи. А мне до их отделения 100 метров от дома.
идут ОНИ лесом,нет интересного предложения мы свои перестроим в другой клиентоориентированный банк. К сведению,кредиты БМ , скупает тот же ТАС
НБУ предоставил разрешение о присоединении ПАО "ВиЕЭ Банк" к АО "ТАСКОМБАНК" по упрощенной процедуре Национальный банк Украины дал разрешение на реорганизацию путем присоединения ПАО «ВиЭс Банк» к АО «ТАСКОМБАНК» по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 1 Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков». Присоединение будет происходить в соответствии с Планом реорганизации и Договором о присоединении ПАО «ВиЕЭ Банк» к АО «ТАСКОМБАНК», которые утверждены Общими собраниями акционеров каждого из банков. Вследствие реорганизации АО «ТАСКОМБАНК» станет правоприемником всех прав и обязательств ПАО «ВиЭс Банк» согласно требованиям законодательства.
http://www.vsbank.ua/ua/news/~dozvil_pruednannia 11 липня 2018 Національний банк України надав дозвіл на реоганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, відповідно до статті 1 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
Приєднання буде відбуватися згідно з затвердженими Загальними зборами акціонерів кожного з банків, які входять до групи «ТАС», Планом реорганізації та Договором про приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ«ТАСКОМБАНК».
У результаті реорганізації АТ «ТАСКОМБАНК» стане правонаступником усіх прав та обов’язків ПАТ «ВіЕс Банк» згідно з вимогами Закону.