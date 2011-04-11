Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Vorlon
Вы портмоне вообще пользуетесь?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:45
Vorlon
Вы портмоне вообще пользуетесь?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 13 лип, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:46
_Mykola_
Ага, раз в год плачу за домофон. И пару лет назад и ранее - Укртелеком платил.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:48
Если так, то проще не пользоваться портмоне вообще, за домофон можно оплатить с указанных Вами мест, и не надо платить портмоне абонплату.
Ну и количество оплачиваемых счетов. Если их несколько штук, то смысла нет. Если десятки или сотни, то было удобно.
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10
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