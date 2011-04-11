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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:15

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone, доброго дня.

Отримув сповіщення у ваш мобільний застосунок і на електронну пошту, в якому повідомляють: "Оновіть додаток! Вже наступного тижня ваша версія не буде працювати".

На мобільному пристрої стоїть версія застосунку 02.31.78, платформа Android 8.0. Оновлень у Play Market я не знайшов.

Яка зараз актуальна версія застосунку повинна бути?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 18:14

  MASolomko написав:Portmone, доброго дня.

Отримув сповіщення у ваш мобільний застосунок і на електронну пошту, в якому повідомляють: "Оновіть додаток! Вже наступного тижня ваша версія не буде працювати".

На мобільному пристрої стоїть версія застосунку 02.31.78, платформа Android 8.0. Оновлень у Play Market я не знайшов.

Яка зараз актуальна версія застосунку повинна бути?

Тоже заспамили.
И письмо, и в застосунок
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 21:57

[b][b]MASolomko
Дякуємо за ваше звернення. Вказана версія додатку, 02.31.78, є останньою актуальною версією.
Portmone
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:07

"У нас для вас чудова новина. Весь червень даруємо гроші нашим користувачам🤑.

Щоб отримати 500 грн на картку, потрібно:
Увійти до особистого кабінету чи додатку Portmone.com
Зробити переказ коштів з карти на карту
Усе! Чекайте вашу щасливу п'ятницю."

Portmone де повні умови акції?

Або підкажіть яка мін.сума переказу і куди виплачуються кошти - дійсно на картку чи на бонусний рахунок?
KVV
 
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KVV так там есть
Больше переводов - больше шансов!
Каждый 1 000 перевод среди зарегистрированных пользователей дает отправителю 500 грн от Portmone.com.

Будет списано:
Комиссия 1% + 5 грн
omb
 
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