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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:15
Portmone, доброго дня.
Отримув сповіщення у ваш мобільний застосунок і на електронну пошту, в якому повідомляють: "Оновіть додаток! Вже наступного тижня ваша версія не буде працювати".
На мобільному пристрої стоїть версія застосунку 02.31.78, платформа Android 8.0. Оновлень у Play Market я не знайшов.
Яка зараз актуальна версія застосунку повинна бути?
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MASolomko
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 18:14
MASolomko написав:
Portmone, доброго дня.
Отримув сповіщення у ваш мобільний застосунок і на електронну пошту, в якому повідомляють: "Оновіть додаток! Вже наступного тижня ваша версія не буде працювати".
На мобільному пристрої стоїть версія застосунку 02.31.78, платформа Android 8.0. Оновлень у Play Market я не знайшов.
Яка зараз актуальна версія застосунку повинна бути?
Тоже заспамили.
И письмо, и в застосунок
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 21:57
[b][b]MASolomko
Дякуємо за ваше звернення. Вказана версія додатку, 02.31.78, є останньою актуальною версією.
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Portmone
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:07
"У нас для вас чудова новина. Весь червень даруємо гроші нашим користувачам🤑.
Щоб отримати 500 грн на картку, потрібно:
Увійти до особистого кабінету чи додатку Portmone.com
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Усе! Чекайте вашу щасливу п'ятницю."
Portmone де повні умови акції?
Або підкажіть яка мін.сума переказу і куди виплачуються кошти - дійсно на картку чи на бонусний рахунок?
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KVV
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:18
KVV так там есть
Больше переводов - больше шансов!
Каждый 1 000 перевод среди зарегистрированных пользователей дает отправителю 500 грн от Portmone.com.
Будет списано:
Комиссия 1% + 5 грн
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omb
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