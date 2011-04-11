Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:15
Portmone, доброго дня.
Отримув сповіщення у ваш мобільний застосунок і на електронну пошту, в якому повідомляють: "Оновіть додаток! Вже наступного тижня ваша версія не буде працювати". На мобільному пристрої стоїть версія застосунку 02.31.78, платформа Android 8.0. Оновлень у Play Market я не знайшов. Яка зараз актуальна версія застосунку повинна бути?
MASolomko
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 18:14
MASolomko написав:
Portmone, доброго дня.
Отримув сповіщення у ваш мобільний застосунок і на електронну пошту, в якому повідомляють: "Оновіть додаток! Вже наступного тижня ваша версія не буде працювати".
На мобільному пристрої стоїть версія застосунку 02.31.78, платформа Android 8.0. Оновлень у Play Market я не знайшов.
Яка зараз актуальна версія застосунку повинна бути?
Тоже заспамили.
И письмо, и в застосунок
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 21:57
[b][b]MASolomko Дякуємо за ваше звернення. Вказана версія додатку, 02.31.78, є останньою актуальною версією.
Portmone
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:07
"У нас для вас чудова новина. Весь червень даруємо гроші нашим користувачам🤑.
Щоб отримати 500 грн на картку, потрібно: Увійти до особистого кабінету чи додатку Portmone.com Зробити переказ коштів з карти на карту Усе! Чекайте вашу щасливу п'ятницю." Portmone де повні умови акції? Або підкажіть яка мін.сума переказу і куди виплачуються кошти - дійсно на картку чи на бонусний рахунок?
KVV
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:18
KVV так там есть Больше переводов - больше шансов! Каждый 1 000 перевод среди зарегистрированных пользователей дает отправителю 500 грн от Portmone.com. Будет списано: Комиссия 1% + 5 грн
omb
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:37
omb, про коміс я знаю... а от чи достатньо переказати 1грн(+5грн коміс) чи потрібно мін.на 100-200-%%? Щоб потім не виявилося, що коміс взяли, а умови акції не виконав.
KVV
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:24
KVV написав: omb
, про коміс я знаю... а от чи достатньо переказати 1грн(+5грн коміс) чи потрібно мін.на 100-200-%%?
Щоб потім не виявилося, що коміс взяли, а умови акції не виконав.
Вітаю вас!
Для участі у нашій акції підійде будь-який переказ з картки на картку. Сума переказу не має значення.
Переможною буде кожна 1000-на транзакція у нашій платіжній системі.
Але головним правилом для участі у даній акції, це бути зареєстрованим, та платіж провести з кабінету, або додатку Portmone.com
Більш детально ознайомитись з умовами нашої акції, ви можете перейшовши за посиланням:
https://blog.portmone.com.ua/uk/offers- ... 500-gryven
Гарного дня
Portmone
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