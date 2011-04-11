Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

У Вас тарифний план "Місяць" і просто зараз можете перевірити?
Алка трудиться несмикаяног
Потрібен "правильний" СЕП
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 26 сер, 2021 16:07
Додано: Чет 26 сер, 2021 16:09
Ага, тариф "Луна незаходящая".
Вы и сами можете проверить, т.к. комисс будет указана ДО подтверждения платежа.
Но шара не канает, зуб даю
Додано: Чет 26 сер, 2021 16:22
Додано: Чет 26 сер, 2021 16:38
KVV
Добрий день.
Ви можете надіслати на нашу пошту support@portmone.com фото паперового рахунку від комунальної компанії і ми створимо запит на додавання компанії. Після додавання компанії до каталогу, ви зможете створити шаблон для оплат без комісії у межах тарифу "Місяць".
Якщо ж сплачувати через розділ "Оплата за реквізитами", то тарифний план "Місяць" не діє.
У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь.
Додано: Чет 26 сер, 2021 16:59
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:09
Portmone, а мона как-то отказаться от этой вашей новации?!
Я оплачиваю щита по 4 хатам, там по 6..7 щитов на каждую, и чото мене уже нехорошо становится, шо светит разгребать 25..30 сообщений и мылом и СМСками.
Можно клиенту САМОМУ (не )врубать эту новацию? Или Таки внести ваши рассылки в спам-листы на мыле и ОпСоСе?
ПС. И шо это вы ИзиПэй шоли троллите ?
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
Amethyst Добрий день. Функція із нульовими рахунками була введена для зручності наших користувачів, щоб кожного місяця можна було ще швидше сплачувати рахунки компаній, з якими у нас не підписаний прямий договір.
Також, за необхідністю, відключити СМС-повідомлення можливо у розділі "Управління профілем" - "Повідомлення".
Додано: Суб 20 лис, 2021 23:19
Portmone, при входе в Портмоне появилось предупреждение:
в связи с этим есть пожелание для ваших разработчиков:
1. предусмотреть возможность отключения этого нововведения;
2. если отключение не возможно, то предусмотреть возможность указать несколько номеров телефонов для входа.
во-первых, находясь за пределами Украины СМС с паролями зачастую приходят с существенной задержкой и это может создать проблему для входа в свой аккаунт...
во-вторых, в квартире как правило проживает несколько человек, которые оплачивают те или иные счета и если доступ в аккаунт будет только по одному номеру, то это делает невозможным доступ других членов семьи к аккаунту, а заводить несколько учётных записей не имеет смысла, так как информация о том какой из счетов оплачен будет видна только в том аккаунте из которого производилась оплата...
Додано: Пон 22 лис, 2021 08:39
Тракторист
Доброго вам дня.
Після остаточного введення авторизації за номером телефону, наші користувачі матимуть можливість входу до кабінету не тільки за номером, але і за логіном, як і раніше. Фактично, така авторизація не змінює сам процес входу до акаунту, а лише додає альтернативний варіант входу.
Додано: Пон 22 лис, 2021 09:56
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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