RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:13

На жаль сайт час від часу перестає працювати.
І от зараз якраз той момент. Можливо це пов'язано з оновленнями, бо не може знайти(завантажити) https://www.portmone.com.ua/main.76698b94750567b0.js - в кеші він був, при повторному запиті вже 404.

Хотілось би якось щоб навчились оновлювати сайт без поламок.
bor
 
Повідомлень: 319
З нами з: 19.05.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 84858687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжна система EasyPay 1 ... 214, 215, 216
Genik » Пон 11 кві, 2011 19:09
2155 416493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 бер, 2023 18:21
vililit
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 02:21
9 11245
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 22:18
valya
Платіжна система International Global Pay
marinazhdanova » Сер 30 гру, 2020 05:28
0 15265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 05:28
marinazhdanova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.