Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

І от зараз якраз той момент. Можливо це пов'язано з оновленнями, бо не може знайти(завантажити)
Хотілось би якось щоб навчились оновлювати сайт без поламок.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 21 сер, 2023 11:13
На жаль сайт час від часу перестає працювати.
І от зараз якраз той момент. Можливо це пов'язано з оновленнями, бо не може знайти(завантажити)
Хотілось би якось щоб навчились оновлювати сайт без поламок.
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