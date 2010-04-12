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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 276277278279

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 81
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
56%
45
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:25

  zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал

Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с) :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:33

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал

Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с) :)

Та да, это мы тут глупые смотрим всякие анализы , умным людям просто инсайд шепчут :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:42

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