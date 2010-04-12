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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:25
zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с)
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Сибарит
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:33
Сибарит написав: zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с)
Та да, это мы тут глупые смотрим всякие анализы , умным людям просто инсайд шепчут
Живите своим умом!
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:42
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