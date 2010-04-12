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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 296297298299

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 88
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
6%
5
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:06

  Сибарит написав:Это слишком сложно и глупо.
Если бы НБУ шел на поводу власти, было бы значительно проще самому выкупить облигации за счет эмиссии, как это делали всегда. В прошлом году только перестали. Это надежней, не так заметно и расплата чуть менее жесткая.

Где-то читал, что МВФ запретил так схемачить.

Всем понятно, что это очень слабо прикрытая эмиссия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:33

  Сибарит написав:Если бы НБУ шел на поводу власти


Где власть и где НБУ. Человека на должность Главы НБУ выдвигает исключительно Президент, Рада только утверждает кандидатуру Президента и не может рассмотреть другие кандидатуры. Плюс половина членов Рады НБУ назначается просто Указом Президента. Другая половина утверждается Радой. Естественно глава НБУ не может не учитывать пожелания любого Президента, иначе глава НБУ должен будет уйти в отставку, или его уйдут.
Поэтому НБУ - одно из ответвлений государственной властной структуры. А оппозиция в банковском секторе, как я понимаю, отсутствует )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:40

Re: Валютный рынок в контексте

Я чекаю вже такі повідомлення ближчого часу:
"Регулятор об 11:30 оголосив аукціон по купівлі долара на $100млн у відкритому форматі по курсу 27.48. Пропозиція доляра на Мб валютному ринку сьогдні перевищує попит, гравці позбуваються стрімко дешевіючої валюти відносно гривні, щоб не втратити на курсовій різниці, динаміка вражаюча. Десь близько о 14:00, після перепочинку, доляр продовжив втрачати свою вагу, навіть поява Регулятора з аукціоном на $100млн не подіяла на рух безготівково, а тільки пригальмувала, так як надлишок в пропозиції є приблизно до $200млн і ринок не здатний її переварити, тенденція на похід далі вниз збережеться на ближчих сесіях МБ, Злагоджені, та вчасні дії Регулятора по втручанню в міжбанківські торги відіграють свою роль в гальмуванні падіння котирувань "американця", а також є позитивним фактором до збільшення золотовалютних резервів Країни, вся викуплена валюта йде в "Закрома Родины".
Яка краса. :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте

Христос Хрещається!!!
https://youtu.be/od0brEdTU64
... усім добра!!! - і щоб цього року закінчилась війна!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:12

  sani_2012 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Є притиріччя у вашому твердженні у завданнях, яким чином тоді Регулятор додасть і наповнить ЗВР? Бо якщо тримати курс, то ейфорія сезонності пройде, струмок щвидко пересохне і що далі? Тільки штовхаючи вниз, Регулятор буде відкупати надлишок валюти, що здійснює кожного року, а потім віддаємо борги. Також ситуація з газом для країни в цьому році неординарна, треба закуповувати раніше і більше, а для цього потрібна валюта якомога дешева.

Как прокомментируете Эбонит?

*Відправлено з Чату
Ебонит вже видав своє бачення на гілці Улана, після того, як пошоркав тут, треба ж в крок йти, а не відрізнятися, якщо халепа то не він. Розумний же, навіщо хибити, але проглядний, як склянка чистої води, якщо через неї прискіпливо подивитись :D
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:28

Re: Валютный рынок в контексте

... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:31

  Долярчик написав:... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!
Спитайте це у vitlа, гадаю він Вам відповість на це запитання, можливо публічно. :D
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:33

  Перес де Куэльяр написав:
  Долярчик написав:... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!
Спитайте це у vitlа, гадаю він Вам відповість на це запитання, можливо публічно. :D

... а я такий, що зараз і запитаю! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:34

  freeze написав:
  Сибарит написав:Если бы НБУ шел на поводу власти


Где власть и где НБУ. Человека на должность Главы НБУ выдвигает исключительно Президент, Рада только утверждает кандидатуру Президента и не может рассмотреть другие кандидатуры. Плюс половина членов Рады НБУ назначается просто Указом Президента. Другая половина утверждается Радой. Естественно глава НБУ не может не учитывать пожелания любого Президента, иначе глава НБУ должен будет уйти в отставку, или его уйдут.
Поэтому НБУ - одно из ответвлений государственной властной структуры. А оппозиция в банковском секторе, как я понимаю, отсутствует )))


Да НБУ это ответвление власти но на кону кредиты. Если НБУ будет проводить неконтролируемую эмиссию кредитов не будет, пойдут дефолты ну далее все по списку.

Вопросы роста гос.долга и дефицитита бюджета это очень важные вещи для внешних кредиторов и международных фин.институтов.

В этом году планируется доп эмиссия 14 млрд для докапа гос.банков, но это все 150 раз обговорено и согласовано.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:13

  Долярчик написав:... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!

Это они с афроукраинцем друг друга так величают :D
Бабай
 
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