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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30
sergey_sryvkin написав: Realist написав:
можете ви людині без економічної освіти в кількох словах пояснити звідки держава бере кошти для погашення дохідності по ОВДП. Чи можна в такому випадку стверджувати, що одне із рішень - це девальвація?
Думаю не тільки мені це цікаво.
Дякую.
А где вы берете средства для погашения кредитов в банке, или по кредитке?..
Там проценты повыше будут...
Зарабатываете. С дохода.
Если не заработаете - тогда и девальвация вполне возможна.
Кстати, сколько составляет внутренний долг в валютных обязательствах?
И график их погашения?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:31
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:31
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:37
Привет из Днепра-7
К 11.33, точно по расписанию, на межбанке появились валютные хулиганы со своим агрессивным, но низколиквидным спросом, нарушив спокойную и сбалансированную атмосферу торгов. Курс доллара подскочил к 27,13/27,17 UAH/USD, сопровождаясь слабыми оборотами.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
Вот негодяи ( хулиганы ), напали на Межбанк .*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:50
/27.25 ( на базаре на пятаке )*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:51
Добрый день. Есть немного свободной гривны. Подскажите, что купить евро по 30,8 или доллар по 27,25. Какие перспеективы по той и той валютам? Или остаться пока в гривне? Спасибо заранее за помощь.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:54
хто-небуть підскаже де можливо переглянути обороти міжбанка?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:55
У меня показывает 27.21 мб*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:04
Привет из Днепра-8
По состоянию на 11.55 Киева котировки доллара на межбанке консолидировались на отметке 27,16/27,19 UAH/USD.
Спустя 4 минуты к игравшим на повышение «хулиганам» подключились «варяги», общими усилиями подняв цену до 27,18/27,20 UAH/USD.
Около 12.01 киевские дилеры реагируя на «дежурный» разворот рынка «зеленого» безнала, подняли действующие цены своего рынка: 27,15/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, сопровождаясь преобладанием спроса.
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