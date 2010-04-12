Додано: Нед 17 лют, 2019 13:20

freeze написав: Не специалист по переводам, но может кому интересно будет, у кого-то может есть другие версии статистики. Не специалист по переводам, но может кому интересно будет, у кого-то может есть другие версии статистики.

По словам Алексея Куща, едва ли не единственным "легальным окном" для работающих в России украинцев являются банковские переводы через украинские "дочки" российских финучреждений ("Сбербанк", "Альфабанк"). Но и там не все так просто, так как тоже нужна идентификация личности, что подходит далеко не всем гастрабайтерам.

"У нас 150-200 тысяч айтишников, которые работают на зарубежных заказчиков и, соответственно, получают зарплату из-за границы. Самые большие заказы проходят как раз через США и Израиль. Часто применяется следующая схема - украинские айтишники регистрируют фирму в одной из этих стран, открывают фронт-офис и счет в банке, и ищут клиентов. В Украине создается бек -офис: некий ко-воркинг со штатным рекрутером, который ищет людей. Плата за работу им поступает как ФОПам или частным лицам. Таким образом, 70% заработанного оседает за границей, а 30% возвращается в Украину. Получается, своего рода, экспорт цифрового "сырья", - рассказывает Кущ.

Такая "путаница" в денежных переводах, открывает широкие возможности для политических манипуляций этими цифрами, - считает Кущ.

С поправкой на ошибки и передергивания, версия похожа на правду.Краткое содержание для тех, кому лень читать много бреда: примерно половина поступающих денег - это не деньги заробитчан, а оплата товаров и услуг мелкого бизнеса, который работает в черную.Теперь, в очередной раз, об уровне "эксперта"Межбанковские переводы отправляют и принимают все банки. Очередная попытка наехать на Альфу засчитана.Получение денег частными переводами практикуется, в основном, самозанятыми одиночками. Явление очень распространенное, но оседание денег за границей тут притянуто за уши. Наезд на ФОП засчитан, но их деньги идут в статистику как экспорт услуг вместе с юриками. К частным переводам это отношения не имеет.И успешно этим пользуется