RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1332133313341335

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 537
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 537
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.


Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 24.06.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:24

  dima_beleb написав:Но ходят слухи, что в одной из арабских стран 100 долл принимают только нового дизайна.


Ну, не парьтесь вы по пустякам, что у вас много долларов старого дизайна, если беспокоит, сдайте их сейчас и купите нового дизайна и живите еще 10 лет спокойно.

Вот поверьте, если какая-то задница придёт, то она придёт оттуда откуда никто не ожидал.

Если помните основной закон Мерфи -
Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.

И следствия из этого закона:

1/ Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
2/ Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая.

Так что больше оптимизма :wink:
freeze
4
 
Повідомлень: 11854
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3582 раз.
Подякували: 5220 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:05

... за крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?

.... ну, не знаю, чи "кратная", а на 5-10грн курс може стрибнути у 2020-2021р.... - ну і якщо того стрибка курсу/міні кризи не буде в тих роках, то тоді, мабуть, буде у 2025р.
- чому так?
- а давайте це буде просто.....пальцем в небо :wink: .... ну чи просто..... по зірках :mrgreen:

.... "... а зорі - прозорі вгрорі - вам спиться, чи не спиться?"
(при включені цього ролику - відведіть ваших жінок подалі від екрану) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6488
З нами з: 19.10.15
Подякував: 443 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:11

  Aps написав:
vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.


Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.

Просто давайте не рихтовать международную терминологию местной полит.корректностью.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 09.09.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:16

  vovan_prm написав:Просто давайте не рихтовать международную терминологию местной полит.корректностью.

НБУ - центральный банк, но не всякий центральный банк - НБУ.
В Украине роль центрального банка выполняет НБУ. Вот и давайте называть его НБУ.
И не путать с Центральный Банк России
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 31.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:19

  pesikot написав:
  vovan_prm написав:Просто давайте не рихтовать международную терминологию местной полит.корректностью.

НБУ - центральный банк, но не всякий центральный банк - НБУ.
В Украине роль центрального банка выполняет НБУ. Вот и давайте называть его НБУ.
И не путать с Центральный Банк России

Я ж о том же, коллега.
Центральный банк Украины - НБУ, Центральный банк Великобритании - Банк Англии, в США функцию ЦБ выполняет ФРС, в Новой Зеландии - Резервный банк Новой Зеландии, в Швейцарии - Национальный банк Швейцарии, в Германии - Немецкий Федеральный банк или Бундесбанк и т.д. и т.п.
Центральный Банк остается Центральным банком независимо от того, как его назвали аборигены.
А чтоб не путать - надо знать :!:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 09.09.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:33

Все потерли, может, человек имеет важную информацию по поводу отмены 100-долларовых купюр, потерли. И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20601
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 03:57

  Yuri_61 написав:Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?



Насчет кратности это к Ванге, но следующие месяцев 9 для гривны будут очень турбулентными, в первую очередь из-за внешнего долга. Помоему до мая 2020 там все основные платежи (которые "реструктиризировали" в 2015).
Moneta
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 26.06.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 07:40

  hxbbgaf написав:Все потерли, может, человек имеет важную информацию по поводу отмены 100-долларовых купюр, потерли. И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?

Напоминания вам не появляться на этой ветке тоже трут регулярно
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 09.09.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа давайте не будете сориться? Есть прекрасная функция в настройках форума - игнорировать сообщения участника, или что то в это духе. Не нравиться вам ватники или порохо зелено боты ольгицы или кто там еще вышиватники например простотихо добавляем в игнор и что бы прочитать надо будет нажать дополнительно на кнопку, сообщение скрыто что бы посмотреть нажмите кнопку...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1658 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1332133313341335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1503, 1504, 1505
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15043 1777599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2019 10:48
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430883
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.