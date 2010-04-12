але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:34
Не дасть, поки є ЗВР в закромах
але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:35
Завтра заседание ФРС США , по мнению аналитиков будет снижена ставка на следующем заседании.
Мировые рынки во вторник ждут начала очередного двухдневного заседания ФРС, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политике в стране.
Предполагается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но при этом может высказаться за снижение ставки уже в июле. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.
"Поскольку рынки сейчас отыгрывают снижение ставки во второй половине года, вопрос в том, как ФРС отреагирует на эти ожидания", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вероятность снижения процентной ставки ФРС США в текущем году блика к нулю.
Обоснование такого мнения очень простое: на 2019 год планировалось два повышения с возможным третьим, фактически ставка находится на уровне 2,5% с декабря прошлого года, т.е ни одного повышения в 2019 не было.
ФРС слишком серьезная организация, чтоб резко перейти к снижению при заявленном повышении. Думаю дело ограничится вербальными интервенциями в стиле: "Внимательно следим", "готовы реагировать на риски" и т.д.
Таким образом ожидать снижения процентной ставки ФРС нам следует ожидать (если вообще такое произойдет) не ранее 2020 года, а анонс может прозвучать лишь на сентябрьском заседании.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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