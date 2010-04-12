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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1346134713481349

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 541
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 541
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:09

КИЇВ. 19 червня. УНН. За п'ять місяців недонадходження до загального фонду держбюджету становлять вже 50,2 млрд грн. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету з питань бюджету. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

“У результаті недонадходжень доходів, державних запозичень і коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду держбюджету у січні-травні не виконано 50,2 млрд гривень”, — сказав Пацкан.

За його словами, в умовах нижчих, ніж передбачалося, темпів зростання економіки плановий показник доходів загального фонду на перший квартал не виконано на 16 млрд грн, або 8,2%. Невиконання доходів за січень—травень, якщо не враховувати понадпланові надходження від Національного банку, зросло до 27 млрд гривень.

Також, він зауважив, що причини невиконання плану доходів різні, зокрема: відхилення окремих макропоказників від прогнозних, насамперед середнього офіційного курсу гривні до долара США; та завищення плану надходжень акцизного податку з вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів (при зростанні ставок податку на 20% план перевищує надходження за відповідний період попереднього року майже вдвічі).
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:17

zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись.
Кто же пойдет под нож?
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
http://www.dsnews.ua/economics/grivnya-po-12-kak-natsbank-obvalil-rynochnyy-kurs-i-lishil-biznes-19062019220000
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:32

  vovan_prm написав:zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись.
Кто же пойдет под нож?


Незащищенные статьи расходов.

Сократят капитальные инвестиции ( строительство, ремонт дорог, инфраструктурные проекты)
Порежут субсидии еще больше
Будут откладывать повышения з/п , пенсий.
наибольшие расходы из госбюджета-2019 следующие:
– на безопасность и оборону – всего на 212 миллиардов гривен;
– на здравоохранение – 95,7 миллиарда гривен;
– на образование – 127 миллиардов гривен;
– на пенсии – 167,5 миллиарда гривен;
– дороги – 55 миллиардов гривен;
– субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению – 20 миллиардов гривен.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:37

  Мизантрóп написав:большинство экспертов, принявших участие в дискуссионной панели "Власти денег", сошлись во мнении, что НБУ проводит неправильную политику, которая уже стоила Украине миллиардов долларов. И эту политику, как и руководство регулятора, нужно срочно менять.
http://www.dsnews.ua/economics/grivnya-po-12-kak-natsbank-obvalil-rynochnyy-kurs-i-lishil-biznes-19062019220000


Прочитал, в мнении каждого оппонента есть правда и манипуляция.
В реальности есть масса факторов которые с течением времени перевешивают друг-друга.
НБУ допускал ошибки, это факт. Но сейчас они сведены к минимуму.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:41

  vovan_prm написав:zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись.
Кто же пойдет под нож?


Кто пойдет под нож я описал выше, но самое плохое если вздумают увеличивать дефицит бюджета за счет увеличения займов, тогда сразу Витя Ростов привет...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:04

Вован прм

Дефицит бюджета если он будет уаеличен можно финансировать из разных источников. Внутренние или внешние займы.
Самый страшный вариант это выпуск овгз и пркупка их нац.банком.
Это по сути печатанье денег.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 06:17

  vovan_prm написав:zzzzzz Так или иначе без подрезки расходов не обойтись.
Кто же пойдет под нож?

Приветствую!
Мы! Пойдём под нож! Бюджет платит начиная с марта неохотно и понемногу! Утепления и замена окон!
Курс не получает подпитку от свободно курсирующей гривны - как пишет один форумчанин, гастроном, коммуналка, аптека(((
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