ээээ некоторые такую зарплату в день получают 10 у.е
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:13
ээээ некоторые такую зарплату в день получают 10 у.е
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:35
видите Рейган тоже знал этот анекдот он в США уже сколько лет передаеться по наследству
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:47
вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть ,а это в лучшем случае $100 и то если хорошо заморочится, а еще и найти по телефону нового владельца с точностью до 100-500 метров проще простого, при желании и номер новой сим карты вставленной в телефон - дальше "дело техники" - сдать полиции, а они и рады заработку на пустом месте - приехать напугать делом, взять свой откуп и вернуть владельцу телепонку . Это я к тому что надо быть либо полностью тупым бы*** либо наркошей которому пофиг что бы телепонки красть .
P.S. я так залоченный в icloud айфон 5s продавал в далеком 2013
P.P.S. это не то что вы подумали я куда только не звонил сколько денег на звонки за границу в угадайку потратил На экране блокировки - номер без кода оператора и понеслось по всех возможных европейских кодах операторов ... - " Вы свою айфонку на леднике не теряли ? " Кто знает кто там на леднике возле Исландии мог потерять ... вот и лупил по всех вариантах кодов . Вывод на своей айфонке пишите полный номер с кодом страны +380... - если потеряете может вам вернут
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
|