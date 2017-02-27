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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1730173117321733>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 265
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
49
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:56

  Investor_33 написав:
  s0v7a написав:zzzzzz

А я і не знав, що ви тільки за іноземців турбуєтесь :shock:

ВО

Він турбується за свій карман і пробує вирахувати коли закінчаться вливання нерезів і хоч трохи ослабне гривня щоби злити вічнозелений..!)
Ну що, багато хто злив по 25.80??)
З.І. В квартал не планую йти)


Вас так тревожит мой карман ? Следите за своими карманами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:58

Мизантрóп

Що ж, я вже передчасно вибачився.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:08

  zzzzzz написав:
Він турбується за свій карман і пробує вирахувати коли закінчаться вливання нерезів і хоч трохи ослабне гривня щоби злити вічнозелений..!)
Ну що, багато хто злив по 25.80??)
З.І. В квартал не планую йти)


Вас так тревожит мой карман ? Следите за своими карманами.[/quote]

Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее :D - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает :D . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается.
Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина :( :oops:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:09

  zzzzzz написав:
  s0v7a написав:
Все інше обговорене ще з Дядьком Сашком, та обусловлене моїм загубленим зором!

Парадокс, мои посты написанные обычным шрифтом, не выделенные цветом, без курсива, вы видите, а свои посты вы выделяете что-бы кто видел ? Вы сами их видели ? - Так это вообще уже глубокая стадия рассторойства.



Есть много гитик друг Горацио на свете, что и не снились нашим зюзючкам...

А в файерфоксі можно масштабувати літери на сторінках, щоб ваши приписи я міг дочитати.

Ну точно ж жіночка. Ну, останнє слово ж має бути за нею ...

ВО

PS
Так, я вже зупиняюсь, бо то вже э недотепним для цього форуму. Не треба сперечатись з чорним Булгаківським котом, бо в мене є ще і така фобія! Мяу...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13

Давно не публікував корзіну


Моя корзіна на зараз:
Планую
UAH - 44.92%, HAU - 15%, USD - 15%, EUR - 15%, GBP - 5%, CHF - 5%, зʼявилось трохи AUD - 0.08%

Маю на сьогодні
UAH - 32,72%, HAU - 21,28%, USD - 17,79%, EUR - 18,38%, GBP - 4,50%, CHF - 5,19%, AUD - 0,14%

Від рубля позбавився коли почалась війна.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина

ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь :lol:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:17

zzzzzz

Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:28

  холява написав:zzzzzz

Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.

просто они не знакомы лично
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:42

  Мизантрóп написав:
  холява написав:zzzzzz

Такие , ДВА неординарных человека , такие знания , кладези ума !!!
...переругиваетесь из-за мелочей.

просто они не знакомы лично


Так и мы не знакомы лично, но тем не мене всегда есть взаимопонимание.))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:44

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Ну, человек уже озолотился на предыдущей идее - теперь уверовал в новое. Так и жизнь скоротает . В целом идеи то правильные, но с временем маленько промахивается. Зы. Очень жаль что нет комментов Половинкина

ЭЭЭЭ как подгорать начало)))
Не "озолотился", да и нету у меня таких целей! "Курочка по зернышку" как говорится... Да и что Вам не нравится в моей прошлой идее? Вы уж точно не промахиваетесь :lol:

А в чем была бизнес идея?
Живите своим умом!
zzzzzz
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