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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1855185618571858

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:44

  yama написав:
  Zebra написав:
  yama написав:Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.

Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.
и не только под этим брендом .
А вы уверены что там нет отсрочки платежа ? На тех же 12 месяцев :)

Китайцы тебе и риса в отсрочку не отгрузят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 06:54

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера не покупал валюту...странно, вчера даже немного подросли без НБУ

За лето НБУ таки неплохо и совсем задешево пополнил свои резервы.
Но, похоже, нерезиденты выдыхаются, и более к риску не склонны, на что указывают последние аукционы.
Впрочем, еще одна попытка очаровать нерезов у НБУ в августе еще есть.
Посмотрим на результаты, и будем отталкиваться уже от них.

Ситуация на внешке поменялась, евробонды Украины немного упали, доходность выросла

Индекс доллара достиг 98!!! Тренд умеренно!!! восходящий - рост однозначно продолжится. Каждый пик по доллару чуть выше предыдущего в течении более чем полтора года уже. Получается, что хотелки Трампа обесценить доллар с целью оживить экспорт остались обычными хотелками. А экспорт из США оживился за счет риска повышения пошлин на американские товары в Китае и китайские коммерсанты запасались американским товаром впрок до повышения пошлин. Плюс в американский экспорт добавили и автоимпортеры из Украины, покупающие особенно активно сейчас битый американский неликвид с целью дальнейшего ремонта и перепродажи в Украине.

Курс доллара для чего иностранные спекулянты опустили в Украине? Этим приемом транснациональный американский бизнес пользуется издавна и регулярно, обеспечивая себе опустошение американских складов от неликвида (б/у техника, автомобили, производственное оборудование, оружие). Связать заход иностранных спекулянтов в Украину с американским экспортом, конечно, не просто с доказательной базой. Это всего лишь предположение. Но подтвердить его или опровергнуть может анализ и мониторинг средств в валюте, поступающих сейчас от иностранных спекулянтов для покупки украинских ОВГЗ.

Что касается индекса доллара и его связи с курсом доллара к гривне, то здесь есть свои тенденции как то:
1) Если доллар меняет свой тренд на противоположный в мире, то в Украине к гривне тренд еще продолжается как минимум полгода :mrgreen: Возможно НБУ помогает отечественным олигархам избежать курсовых потерь...
2) Если доллар долго падает в мире, то в Украине он подозрительно стабилен. НБУ тут ведет себя патриотично к украинскому экспорту.
3) Если доллар в мире растет длительное время, то в Украине он вдруг начинает падать. Тут НБУ явно помогает украинским олигархам скупить доллар подешевле за гривны.

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buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:32

  zzzzzz написав:budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.

Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой :)
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе :(
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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