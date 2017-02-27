vlad6603 написав:Нехилая у вас пенсия, если 150 тыщ лимита было мало .
Он тарился к выходу на пенсию.
Если бы у меня была такая необходимость - тоже бы тарился долларом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:50
Он тарился к выходу на пенсию.
Если бы у меня была такая необходимость - тоже бы тарился долларом.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:52
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 47 208,99(48 112,16 - 903,17(+ 4 656,23)) млн.
Загальна ліквідність 47 208,99 + 6 306 - 1000 = 52 514,99(54 521,16 − 2 006,17(+ 4 890,23)) млн. гривень.
НБУ вчора купив долярів майже подвійну норму на 990 млн. грн., десь 39.5 млн.$. Та Автономні чинники забрали - 2 997 млн. грн. Додали готівки в оббіг перед довгими вихідними, зменшивши коррахунки аж на - 1 176 млн. грн. Та знову зʼїли ліквідність на -1 770 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це і визначило падіння коррахунків, та і загалом всієї ліквідності!
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65512,08(65593,82) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2464,991760.
Коррахунки впали. До нормативу далече. Загальна ліквідність також впала і знову здолала норматив ліквідності для коррахунків згори. Вона залишається набагато нижче середньої величини. Ліквідності замало для сильного росту курсу доляра.
Доляр сьогодні підріс на 2,02(-16,71) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,0629(25,0427) грн./$. Сьогодні навпаки вгору, та якось зовсім тихесенько. Ринок дихає.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65512,08 млн. грн., підросло на 13,11%(13,25%).
ВО
PS
Виходимо з відпочинку прямо на новий айкціон Мінфіну з продажу ОВДП. А там є довгі облігації - цікавинки для нерезидентів. Хоча вони ще й вчора на вторинному ринку у банків прикупили гривньових ОВДП на 430 млн. грн. Є зацікавленість! Що ж буде у вівторок
PPS
Може хто має інсайд - скільки залучив НБУ сьогодні грошей на аукціоні з корегувіння ліквідності?
PPPS
Ой...
Ух...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 23 сер, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:57
Новости с фронта торговых войн.
Сегодня Китай заявил что вводит новые пошлины на товары из США, в ответ Трамп заявил что объявит ответные меры.
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"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Дополнительные пошлины на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.
Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
Помимо этого, с 15 декабря Китай вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.
"В соответствии с решением комитета по тарифам Госсовета КНР начиная с 12:01 по пекинскому времени 15 декабря 2019 года вновь вступят в силу дополнительные пошлины в 25% и 5% на автомобили и комплектующие из США", — отмечается в заявлении.
В декабре прошлого года после встречи лидеров двух стран в Аргентине китайская сторона приняла решение о приостановке действия тарифов на автомобили и комплектующие из США на три месяца — с 1 января по 31 марта 2019 года, 31 марта этого года решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США было продлено.
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"Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без них", — написал Трамп в Twitter.
Судьба финансовой стабилизации США в руках Китая
Китай выводит торговую войну с США на новый виток
Он заявил, что "великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю", и призвал их перенести все производство в США.
"Я дам ответ на пошлины Китая сегодня днем. Это отличная возможность для Соединенных Штатов", — продолжил президент США.
Трамп также заявил, что "приказывает всем перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и USPS" отказывать Китаю в доставке фентанила
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:08
zzzzzz
Будь ласка, скажіть де Ви дивитесь ПДВ?
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:09
Главное, что это элемент торга
Реально прекращения транзита никто не ожидает
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