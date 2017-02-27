Один примат только +20% Ощад, эксим, газ, моно - все + 20-40%
З початку року обсяг грошових переказів до України з-за кордону зріс на 20%
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США. Про це під час форуму Global Payments Day 2019 повідомила керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. За її словами, кількість отриманих українцями закордонних переказів з початку року зросла на 28% – до 6,5 млн.
Водночас, за даними ПриватБанку, за 8 місяців 2019 року обсяг грошових переказів з України за кордон збільшився на 67% – до 800 млн доларів США, а їхня кількість на 13% – до 945 тис. переказів.
zРадио написав:посчитайте, какую доходность за последний год дали гривные ОВГЗ, проданные нерезам - 25-30% (!), ведь нерезы вынимают не гривну, а валюту. Добавьте к этому доходность еще в 30%, полученную за 2017-2018 гг.
мухи отдельно - котлеты отдельно. Если они вкладываются в гривневые ОВГЗ, значит вынимают гривну - это потом они конвертируют ее в валюту - или кстати не конвертируют, перевкладываясь, так что не надо манипулирровать якобы "25-30%".
Общий обьем ОВГЗ для нерезов порядка $3-4 млрд. И еще вопрос насколько они на самом деле нерезы - к вопросу конвертаций %%. Ежегодный обьем только перечислений заробитчан в разы больше - в прошлом году - 11 млрд, в этом обещают на 1,5 млрд больше. Ну и стоит гадать на ромашке ОВГЗ нерезов любит-не любит ?
Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.
Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге. "Объем поступлений от трудовых мигрантов в прошлом году составил около 11 миллиардов долларов", - сказала Рожкова. По ее словам, Нацбанк ожидает замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов. Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл. В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.
Тот факт что гривна укрепляется не в 14-15, когда по вашему она была недооценена а сегодня, точнее с 18 года - достаточно стабильным трендом, несмотря на явные попытки НБУ замедлить укрепление , когда оно сильно рьяное, доказывает что она и до сих пор недооценена.
Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.
Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.
Уже неоднократно говорил что говоря про приток валюты от гастеров, не следует забывать и про отток валюты от них же. А вывозят они валюту приличными темпами. А так же стоит помнить про объемы вывода валюты от контрабанды и прочих преступных махинаций.
Ежегодный оборот контрабанды в Украине составляет $10,8 млрд. Из-за нее бюджет теряет по $3,3 млрд в год, а незаконный отток валюты за пределы Украины достигает $6,4 млрд. К таким выводам пришли эксперты Ukraine Economic Outlook в своем отчете «Анализ объемов контрабанды в Украине», который они представили 16 сентбяря.
Почему об этом забывают почти все говорящие про деньги гастеров - мне не понять. Ведь это же вторая сторона всё той же медали.