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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 жов, 2019 22:14
Forum написав:alex_dvornichenko
Если надо будет, то сходу приплетут и организацию, и проституцию, и даже при желании торговлю людьми (в случаях надомниц и видеочатов). Плюс изготовление/хранение/распространение порнографии, которая у подобных девочек стопудово изобилует и в телефоне, и на компьютере, и в закрыты группах соцсетей. Там только стоит один раз засветиться, потом уже не соскочат. Если родители сразу не откупят, то сначала конечно дадут условно, но а там как кому повезет...
со всем согласен кроме видеочатов .... как ? ведь никак
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Додано: Нед 13 жов, 2019 23:00
Любопытный написав: orest написав:
Змінився з весни і депресивний Кропивницький.
Интересно, с кем вы общались, что так поверили в Зебудущее.
Расскажу немного другую правду, т.к. приехал к родственника в вышеупомянутый город.
Завод "Червона Зірка" и "Гідросила".
Половину производства перевезли в этом году в Беларусь. Причины? - основной заказчик это Россия и Беларусь. Не выгодно держать здесь производство с таким курсом. Мало того, что в ценовом сегменте мы стали не самые дешевые, так еще и начало страдать качество, т.к. лоббируют повышение темпов производства для заработка на объемах.
Дядя работает на заводе почти 5 лет, сейчас на руководящей должности. Думает, что следующее лето проведет где-то под Краковом, на производстве полуфаблрикатов.
Идем далее. Районные центры, которые объединяют в громады.
Компанеевский районный центр - укрупнение. В Кировоградской области теперь будет всего 3!!! районных центра. Больницу закрывают, т.к. нет финансирования. Люди в шоке.
Муж тети. Бизнес идет очень плохо (металопластиковые окна, двери и тд).
Ищет где зарабатывать деньги. Родственник еще один занимается ремонтами. С зимы практически нет заказов. До этого была обычно очередь на пол года-год вперед.
Одноклассник. Точка на рынке по продаже вещей - думает закрывать, т.к. торга толком нет и еще боится этих кассовых аппаратов. Где дальше работать пока не знает (думает о Польше).
Одноклассник. Кафе (пиво, кофе и тд). Закрыл в августе. Готовит документы...
Может он такой ремонтник?
Нужно делать новый ремонт в новой квартире, - так к тем нескольким бригадам, где известно что приличное качество работ - не подступиться, можно не звонить, не могут в принципе назвать срок когда освободятся.
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