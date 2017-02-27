lrs7719 написав:

asti написав: Удивительно, вчера этот доллар пА 24,7 нах никому был не нужен - НБУ с покупками вынужден был выходить, а сегодня пА 25 гребут... Стана дураков? Нет, аленей! Удивительно, вчера этот доллар пА 24,7 нах никому был не нужен - НБУ с покупками вынужден был выходить, а сегодня пА 25 гребут... Стана дураков? Нет, аленей!

Удивительно, летом 2008 года доллар по 4.65 нах не кому не нужен был. Массово сливали эти грязные бумажки и несли на гривно-депо под 20+%. "Справедливый" и "экономически-обоснованый" курс по бигмаку указывал на 3.5 и ниже. А не прошло и трёх месяцев сметали и по 6 и по 7 и по 8 и до 9 включительно доходило. И ЗВРы в 38 млрд не помогли. И что характерно, назад хотя бы к 5.5 - курс так никогда и не вернулся. А через 4 года доллар уже за 20 грн. было взять за счастье.