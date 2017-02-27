Додано: Пон 21 жов, 2019 14:02

fler написав: Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса

http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian

... а тем временем...

Україна на межі економічного прориву - Мілованов

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019102 ... mylovanov/ Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса... а тем временем...Україна на межі економічного прориву - Мілованов

На счет глобального кризиса - это 100%, не может бесконечно накапливаться маса долгов и пустых бумаг.Все это не может не сказаться на эквиваленте стоимости доллара,В принципе уже сказывается - за доллары с каждым годом можно приобрести все меньше и меньше товаров, ну исключая электронику и в том же духе.Так что надо думать над убежищем от финансовых катаклизмов .Евро ? Фунт в будущем ?Не уверен, но как вариант все возможно.Недвижимость ?Однозначно да, но только если она удачная,локационная.Бизнес ?Да, но только если он минимально зависит от чужой воли,от независящих фактров.На счет будущих внутренних успехов.Это длинная тема. Есть как позитивные так и негативные факторы.Есть думающие и похоже просто порядочные люди, возможно тот же Гетьманцев, таких рассудительно озвучивающих правду у нас и не было в принципе никогда,в основном была всякая брехливая и главное воровская шваль раньше,то, что впервые за десятилетия пришло хоть пару людей типа Гетьманцева - это хоть какой-то шанс избежать экономического позора,но одновременно есть и коломойские шлюхи-подстилки,и их достаточно много и просто неучи,вот и весь этот скандал с Гонтаревой скоты пытаются списать на бедный хор,который просто использовали как туалетную бумагу кукловоды,хотя моральные ур-оды по сути - кварталовцы, которые с целью в очередной раз усиленно полизать руку Коломойскому вообще уже с катушек слетели.Так что, пока неясно как оно будет в результате, и как будет колбасить немного,или сильно.