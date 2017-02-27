RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2517251825192520

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 303
Не нижче 24.50
54%
163
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  malchinko_vitaliy написав:Кроме того, нужно учитывать, что срок полномочий этих людей 5 лет, а потом их будут тягать по СБУ и ГПУ и т.д.
Это все равно что, менять на всех предприятиях штат страны каждые 5 лет. После смены делать год проверки и дергать и угрожать бывшым работникам. Желающий работать, после такого, только под дулом загонять придется. Что на этих выборах и произошло.

Было время, я пообщался с СБУ, прокуратурой, милицией. Вывод - они ленивые, тупые чинари. На 99% это чиновники, и только 1% - шерлоки холмсы. Так что - не ссым, и тырим бюджет и все пучком)
cheburek3
 
Повідомлень: 315
З нами з: 13.12.10
Подякував: 66 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:06

  SILVER_UA написав:
  asti написав:Скоро відкупляти буде
па 25,02 ?
вже дешевше! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:11

  Andrew_ написав:
  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:Я так понимаю Укрдилинг поломался :P

че ? посыпался межбанк вроде в направлении к 25

таки идем на 23? :mrgreen:

мелко берете - идем к 21грн=$1,а потом к 36+
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2513 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:18

  yama написав:таки идем на 23? :mrgreen:

мелко берете - идем к 21грн=$1,а потом к 36+[/quote]
Дайте мне еще один загон на 26+ и можно хоть на 16 :mrgreen:
Andrew_
 
Повідомлень: 228
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 24.86-24.94
витя
 
Повідомлень: 322
З нами з: 05.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:59

[quote="4775478:Yuri_61"]Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 304,43 млн грн до 98118,58 млн грн. https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-prekrat ... 42286.html

человеческим языком нерезы начали мотать удочки?

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.

Подробнее: http://www.slovo.odessa.ua/news/38495-n ... z62ytGNr6t

наконец то угомонились спекулянты чортовы

То ли еще будет если спекули начнут досрочно погашаться вот тогда наделают шороху с курсом а угомонится они никогда не смогут ставки прибыльные колесико может крутиться
самое главное что курс около 25 это такой консенсус между спекулями и минфином
joik
 
Повідомлень: 98
З нами з: 24.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:45

  Andrew_ написав:
  yama написав:таки идем на 23? :mrgreen:

мелко берете - идем к 21грн=$1,а потом к 36+

Дайте мне еще один загон на 26+ и можно хоть на 16 :mrgreen:[/quote]

Подкину тут накала :roll:
У меня есть информация из "высокоприближенных источников" :mrgreen: , что в конце октября вверх и только вверх :wink:
Amat
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 21.12.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

- що, знову не можемо стартанути? :)
... - ракета зламана, чи паливо вкрали пАпірєдніки? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7090
З нами з: 19.10.15
Подякував: 473 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:02

  fler написав:Мир стоит на пороге нового глобального финансового кризиса
http://expert.in.ua/novosti/0/283-mir-s ... e-guardian
... а тем временем... :D
Україна на межі економічного прориву - Мілованов
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019102 ... mylovanov/




На счет глобального кризиса - это 100%, не может бесконечно накапливаться маса долгов и пустых бумаг.

Все это не может не сказаться на эквиваленте стоимости доллара,

В принципе уже сказывается - за доллары с каждым годом можно приобрести все меньше и меньше товаров, ну исключая электронику и в том же духе.

Так что надо думать над убежищем от финансовых катаклизмов .
Евро ? Фунт в будущем ?
Не уверен, но как вариант все возможно.
Недвижимость ?
Однозначно да, но только если она удачная,локационная.
Бизнес ?
Да, но только если он минимально зависит от чужой воли,от независящих фактров.

На счет будущих внутренних успехов.
Это длинная тема. Есть как позитивные так и негативные факторы.
Есть думающие и похоже просто порядочные люди, возможно тот же Гетьманцев, таких рассудительно озвучивающих правду у нас и не было в принципе никогда,в основном была всякая брехливая и главное воровская шваль раньше,
то, что впервые за десятилетия пришло хоть пару людей типа Гетьманцева - это хоть какой-то шанс избежать экономического позора,
но одновременно есть и коломойские шлюхи-подстилки,
и их достаточно много и просто неучи,
вот и весь этот скандал с Гонтаревой скоты пытаются списать на бедный хор,который просто использовали как туалетную бумагу кукловоды,
хотя моральные ур-оды по сути - кварталовцы, которые с целью в очередной раз усиленно полизать руку Коломойскому вообще уже с катушек слетели.
Так что, пока неясно как оно будет в результате, и как будет колбасить немного,или сильно.
Автор77
 
Повідомлень: 463
З нами з: 09.11.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 2517251825192520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: thirdeye і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1598, 1599, 1600
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15990 1919748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 13:26
zРадио
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 29710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6729 1464812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 17:19
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77714)
21.10.2019 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.