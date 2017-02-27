окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
окремі пропозиції є
але це швидше виняток, ніж правило.
+50грн !
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:19
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42
вы забыли крепостных в нагрузку !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Издавна там все пучком было, полагаю в других областях печальнее.
Эти санкции по европе бьют не слабее.
Наболело
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:37
Надо полагать, там был очень большой запас прочности, который как не крути, но тает.
Или, например, они продают нефть и газ и с этого живут, а мы наоборот на эти нефть и газ тратим кучу денег. Почувствуйте разницу. У нас при Яныке ЗВР уходил на поддержание курса, и в конце концов ЗВР не стало, РФ сейчас идёт где-то в том же направлении.
Додано: Сер 23 жов, 2019 05:46
Ты хоть читай внимательно и думай.
Я ему про нехватку инвестиций, а он мне про высокий инвестиционный рейтинг.
Ты хоть понимаешь разницу?
Западным банкам и компаниям насрать на самые высокие рейтинги, если там есть хоть малейшая опасность попасть под подозрение нарушения санкций.
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:53
Так-то ЗВР России уже пару-тройку лет как растет, и уже сравнялся с тем самым "предвоенным" и предсанкционным 2013-м годом.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:25
Вітаю. Але, з іншої сторони, інфляція також у нас абсолютно не залежить від облікової (якщо не мальована для звітності). Тому й погоджуюся з думкою, що 24-го зменшать на 1-1,5%. Легалізувати є кому і що, навіть коли найбільші монстри притримають (притримують) купівлю ОВДП, є кому і без них. А якщо ще зараз затриманих посодють, можна буде і по 7 млрд збирати по вівторках без 5-7ми річок...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... то що там ракета?
- взяла лопату і копає дно?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:02
Маловідома інформація. Ойропейські лицеміри (Thales) побудували в рф в 2015-2016 роках лінію для виробництва тепловізійних матриць (для зброї, звичайно; сколково не впоралося, як не дивно). Поламалися трохи, "набили" ціну. До того продавали рф готові матриці.
Наші ж керманичі накупили на півмільярда ойро недолугих та непотрібних гелікоптерів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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