RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2540254125422543

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 311
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:34

  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)


Про кур- хорошо, плюсанул.
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 18.08.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:52

  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)


это точно
в июле я сравнивал цены на продукты в Европе и нас при курсе 26 за дол. - у нас бОльшая часть корзины стоила дороже, и это если брать для сравнения цены в Ашане, а не в других сетях "покучерястее"
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 04.06.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2540254125422543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1601, 1602, 1603
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16025 1924433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 03:14
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6731 1466030
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:57
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 30671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77885)
24.10.2019 08:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.