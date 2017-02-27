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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2690269126922693

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:28

  centurionus написав:

Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості).

Я теж про це подумав. Новину перепостив тільки інформації та можливого обговорення.
  edvardd написав:подпишут, они попали в ловушку со 2м потоком...

Якщо не помиляюсь, Північний потік добудують в будь-якому випадку. Просто не встигають це зробити в найближчі 6 місяців.
Але якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?
Напрошується аналогія із покером.
Фактично і ми і вони блефують розігруючи карти на руках. У нас на сьогодні ці карти кращі, але у РФ суттєво більший стек. Вони можуть собі дозволити піти в ол-інн зараз і втратити частину грошей, зате в наступних роздачах у них піде тільки карта із картинками.
У покері, щоб блефувати із "мусором на руках" потрібно мати відповідну репутацію за столом. На разі така репутація є у РФ, а не України і вони її активно використовують.

Ф. 24,35/24,55 плавно в долини...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:29

  stryzhko написав:
Andrew_ написав:Раз ставки по ОВГЗ падают, значит и депо в банке будут падать?

У гігантів прибутковості уже падають, Приват пару днів тому на 1-2% знизив.

Только что проверил и вижу что наоборот Приват поднял на 1%-1,25%
А именно по гривне с 8.11.2019.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так, Кабанчики пора активизироваться. А то по текущим раскладам вполне вероятно, что транш МВФ зайдет уже в декабре. Надо успеть устроить загончик до этого, пока олени не в курсе. Много людей возлагают на вас надежды, ведь сколько уже можно терпеть, надо слиться!) Давайте придумывайте уже что-то, вон транзита не будет!! НБУ устроит ответку за то, что НАБУ взяло схематозников!! МВФ денег не даст!! Приват вот-вот наконец-то уже вернут Бене!! В общем, дерзайте :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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