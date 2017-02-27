Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості).
Я теж про це подумав. Новину перепостив тільки інформації та можливого обговорення.
edvardd написав:подпишут, они попали в ловушку со 2м потоком...
Якщо не помиляюсь, Північний потік добудують в будь-якому випадку. Просто не встигають це зробити в найближчі 6 місяців. Але якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу? Напрошується аналогія із покером. Фактично і ми і вони блефують розігруючи карти на руках. У нас на сьогодні ці карти кращі, але у РФ суттєво більший стек. Вони можуть собі дозволити піти в ол-інн зараз і втратити частину грошей, зате в наступних роздачах у них піде тільки карта із картинками. У покері, щоб блефувати із "мусором на руках" потрібно мати відповідну репутацію за столом. На разі така репутація є у РФ, а не України і вони її активно використовують.
Ф. 24,35/24,55 плавно в долини...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Так, Кабанчики пора активизироваться. А то по текущим раскладам вполне вероятно, что транш МВФ зайдет уже в декабре. Надо успеть устроить загончик до этого, пока олени не в курсе. Много людей возлагают на вас надежды, ведь сколько уже можно терпеть, надо слиться!) Давайте придумывайте уже что-то, вон транзита не будет!! НБУ устроит ответку за то, что НАБУ взяло схематозников!! МВФ денег не даст!! Приват вот-вот наконец-то уже вернут Бене!! В общем, дерзайте
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)