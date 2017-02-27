Додано: Сер 20 лис, 2019 00:46

Сибарит написав: Смысл в стимулировании владельца развивать бизнес. Это инвестиция в будущее.

Из той же отчетности видно, что на дивиденды выделено 80 млн. из 230. Остальное - это потенциальные инвестиции для будущих периодов. А мог бы и всю прибыль вывести в дивиденды, если бы не было интересно развивать бизнес.

Смысл в стимулировании владельца развивать бизнес. Это инвестиция в будущее.Из той же отчетности видно, что на дивиденды выделено 80 млн. из 230. Остальное - это потенциальные инвестиции для будущих периодов. А мог бы и всю прибыль вывести в дивиденды, если бы не было интересно развивать бизнес.

Сибарит написав: Не надо нас пугать большими цифрами

Все цифры имеют смысл только в сравнении с другими цифрами.

В той же таблице с отчетностью специально для тех, кто не любит считать, приведен и процент прибыли. 18% - это огромная прибыль для зоны рискованного предпринимательства? Это уровень пассивного дохода.

Не надо нас пугать большими цифрамиВсе цифры имеют смысл только в сравнении с другими цифрами.В той же таблице с отчетностью специально для тех, кто не любит считать, приведен и процент прибыли. 18% - это огромная прибыль для зоны рискованного предпринимательства? Это уровень пассивного дохода.

Не мог он всю прибыль вывести, потому что это против денег - акции МХП уже давно в свободном обращении, и бизнес работает на капитализацию.Что касается финансирования развития - на все инвестиционные проекты, текущие и будущие, хватает прибыли, получаемой с операционной деятельности за вычетом дивидендов - можете посмотреть еще и в отчет о движении кэша...Соответственно, почему за бюджетные деньги стимулируют того, кто сам справляется, когда у нас сотни других бизнесов, нуждающихся в поддержке?Не лежит ли ответ на поверхности - Косюк был Заместителем главы АП, назначенным лично Президентом?Что ж, давайте перечислять компании с выручкой от 100 млн долларов в год, работающих с маржей по чистой прибыли >15%. Вы здесь ой как неправы (ИМХО) - для крупного бизнеса это более, чем высокий показатель.Можно еще заглянуть в налоговую статистику об "успехах" фискалов в сборе налога на прибыль. Там мизер! Потому что с высокой прибылью работает только бизнес олигархов, который либо чего-то не доплачивает, либо чего-то отхватывает.Можете называть это инвестициями в будущее - только уточняйте (для себя в том числе), в чье и где... Я это называю коррупцией!Не склонен заглядывать богатым в рот - я таких людей уважаю, немножко завидую, прислушиваюсь, по возможности, учусь...Но, сорри, Косюк - не мой герой. Как и любой другой, за чьим успехом стоит не идея-продукт-процессы-клиенты, а нерыночное преимущество на связях с властью...