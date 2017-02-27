Sirchyk написав:Тут вказано що як включили 8.10 то так і не відключали. Якщо треба, можу навести райони міста, де його ввімкнули, а потім вимкнули майже до кінця місяця. В деяких районах його ввімкнули тільки під кінець місяця. Крім того, ще раз скажу що вмикали не на повну потужність і в основному вночі, коли падала температура. Абонка для квартири в районі 30 кв - 60 грн. P.S. Жодного відношення до комунальників не маю, просто хочу бути об'єктивним.
Здесь не важны суммы (50, 60 или 100), здесь важна суть. 1. Среднесуточная температура позволяла не включать отопление или его выключить? Да. 2. Даже ночью температура не опускалась ниже 10 градусов (сейчас кстати тоже +6-+7). 2. В платежках имеется насчитанные суммы? Да. 3. Абонка насчитывается, хотя такого нет ни в одном регионе кроме западного? Да. По моему все предельно ясно. За объективность.
curiousobro написав:30% за неспешную перекачку? По моему вы сильно превеличиваете.
Як думаєте 1 Люди на роботу вийшли -зарплату треба нарахувати 2 Компресори запустили - за електрику заплатили 3 Зекономили тільки на підігріві... але в ціні тарифу вартість газу становить - 70% От і виходить Якщо система працює ,але газ не горить - треба заплатити 30% від повного тарифу(100% тариф-70% (вартість енергоносія)=30% заплатити)
curiousobro написав: А так думаю просто палят, потому что если не использовать лимиты - на следующий год не дадут.
1 За останні роки споживання газу впало на 30% 2 Які ліміти?????Якщо завтра буде мороз в мінус 35- то по барабану ліміти - головне систему не заморозити
curiousobro написав:Ну и часть могут барыжить на разнице цен для пром потребителей и для населения.
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності 2 В промспоживачів - стоять лічильники Як Ви собі уявляєте подачу газу промспоживачу в обхід лічильника?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Сибарит написав:Это зависит от целей, которые мы преследуем. Если хотим развития производства, дотировать нужно всех, особенно успешных
Раскройте, плиз, в чем смысл такой "государственной помощи":
открываем отчетность МХП и смотрим чистую прибыль за 2017-й год:
230 млн долларов, или 6 млрд грн. При этом в течение 2017-го года МХП получил безвозмездных дотаций от государства в размере 1,4 млрд грн.
Что это значит - без дотаций компания получила бы чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн, или 175 млн долларов. Гигантские деньги! И речь именно о чистой, а не операционной прибыли - т.е. с учетом всех понесенных инвестиций в развитие, амортизаций активов и расходов на обслуживание долга.
Государство подарило миллиардеру, бизнес которого итак супер-эффективен, более 50 млн долларов за один только 2017-й год! Фактически, это деньги налогоплательщиков в яхты, самолеты и другие дикости частного лица, приближенного к власти.
Realist написав:Але є інша точка зору - де МХП практично монополіст.
На мій погляд не монополіст:
55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году, результатам 2019 года прогнозируется усиление рыночной концентрации и увеличение доли Группы «МХП» до 47%
Закриваємо тему МХП бо надто віддаляємось від тих важливих тез які були озвучені в інтервю. Для інфо: Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. 3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб’єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.
Конкуренція для МХП - це наприклад Володимир-Волинська птахофабрика із їхньою ТМ Епікур. Але як бачимо це відбувається вже тепер, коли МХП повністю сконцентрувалась на іноземних інвестиціях. І це логічно, адже без збуту важко розвиватись. А збут це квоти і без підприємств із переробки напівфабрикатів ці квоти не обійти. Та й вкладати всі "яйця" в одну корзину під назвою Україна - ризиковано.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
budivelnik написав:Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....
А вариант с холодным теплоносителем не рассматриваете? Вода постоянно присутствует, ничего не ржавеет и экономим энергоресурсы. Похолодало - подогреваем теплоноситель. Тепло - не подогреваем, но и не спускаем воду. Может чего-то не понимаю , но вроде самый логичный вариант
Самый логичный вариант здравый смысл и прогноз и не включать отопление хотя бы до фактического старта сезона. А то все технологические сложности меркнут перед тем, когда на улице +22-25 и заходя в квартиру в обед 11.10 понимаешь, что кто-то о тебе без тебя озаботился.
zРадио написав:Раскройте, плиз, в чем смысл такой "государственной помощи":
Смысл в стимулировании владельца развивать бизнес. Это инвестиция в будущее. Из той же отчетности видно, что на дивиденды выделено 80 млн. из 230. Остальное - это потенциальные инвестиции для будущих периодов. А мог бы и всю прибыль вывести в дивиденды, если бы не было интересно развивать бизнес.
zРадио написав:Гигантские деньги!
Не надо нас пугать большими цифрами Все цифры имеют смысл только в сравнении с другими цифрами. В той же таблице с отчетностью специально для тех, кто не любит считать, приведен и процент прибыли. 18% - это огромная прибыль для зоны рискованного предпринимательства? Это уровень пассивного дохода.
Меня почему-то совершенно не волнуют чужие самолеты и пароходы. Это совершенно нормально для человека, который смог достичь больших результатов в бизнесе. Если мы будем стремиться к тому, чтобы не было богатых, развития экономики не будет. Даже для занятия любимым делом людям нужен стимул.
Сибарит написав:Смысл в стимулировании владельца развивать бизнес. Это инвестиция в будущее. Из той же отчетности видно, что на дивиденды выделено 80 млн. из 230. Остальное - это потенциальные инвестиции для будущих периодов. А мог бы и всю прибыль вывести в дивиденды, если бы не было интересно развивать бизнес.
Не мог он всю прибыль вывести, потому что это против денег - акции МХП уже давно в свободном обращении, и бизнес работает на капитализацию.
Что касается финансирования развития - на все инвестиционные проекты, текущие и будущие, хватает прибыли, получаемой с операционной деятельности за вычетом дивидендов - можете посмотреть еще и в отчет о движении кэша...
Соответственно, почему за бюджетные деньги стимулируют того, кто сам справляется, когда у нас сотни других бизнесов, нуждающихся в поддержке?
Не лежит ли ответ на поверхности - Косюк был Заместителем главы АП, назначенным лично Президентом?
Сибарит написав:Не надо нас пугать большими цифрами Все цифры имеют смысл только в сравнении с другими цифрами. В той же таблице с отчетностью специально для тех, кто не любит считать, приведен и процент прибыли. 18% - это огромная прибыль для зоны рискованного предпринимательства? Это уровень пассивного дохода.
Что ж, давайте перечислять компании с выручкой от 100 млн долларов в год, работающих с маржей по чистой прибыли >15%. Вы здесь ой как неправы (ИМХО) - для крупного бизнеса это более, чем высокий показатель.
Можно еще заглянуть в налоговую статистику об "успехах" фискалов в сборе налога на прибыль. Там мизер! Потому что с высокой прибылью работает только бизнес олигархов, который либо чего-то не доплачивает, либо чего-то отхватывает.
Можете называть это инвестициями в будущее - только уточняйте (для себя в том числе), в чье и где... Я это называю коррупцией!
Не склонен заглядывать богатым в рот - я таких людей уважаю, немножко завидую, прислушиваюсь, по возможности, учусь...
Но, сорри, Косюк - не мой герой. Как и любой другой, за чьим успехом стоит не идея-продукт-процессы-клиенты, а нерыночное преимущество на связях с властью...