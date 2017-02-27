Додано: Суб 14 гру, 2019 18:18

edvardd написав: в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото...

как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел... в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото...как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел...

я думал что только я спутано излагаю свои мысли , а нет, оказывается так принято1) кому прихватило сердце и кого повели к врачу2) делать кардиограму и рентген плохо ?3) ставить блокаду плохо ?4) другие врачи опровергли первый диагноз ? и дополнительно поставили какой-то дополнительный диагноз по сердцу ? ничего что многие как раз и путают проблемы с позвоночником ( а также невралгии) и проблемы с сердцем5) какой москаль кто такой москаль очень широкое понятиепоток мыслей , поток сознания ... так называется то что вы написали, а если коротко и по народному БРЕДя таких историй сотню написать могу .. я зашел к укр стоматологу с проблемой раны на щеке ...вышел из клиники по стоматологии без одного здорового зубану типа он мне там натирал ... к чему бы если 15 лет был такой зуб и с ним все было хорошо ничему не мешал, а тут вдруг и " натер " ... минус 1 абсолютно здоровый зуб - наша медицина и слепая вера доктору..уже дома вспомнил что я просто прикусил щеку на дняхчто то раньше было интересней в теме теперь все в бред скотилось