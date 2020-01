Додано: Суб 25 січ, 2020 10:13

Долярчик написав: .... все йде по ПРАВИЛЬНОМУ плану!

- запрошуються/заманюються закордонні інвестори!

- обкладається "жирних котів" високими податками!(54%)

- приємний курс нашої #самоїкрасивої гривні!

істчо нє вєчєр,

Долярчик, каса на виході, і ти заплатиш по повній



Інвестори не заходять (тільки спекулі в ОВДП)

Жирні коти мають преференції, і ніхто їх не обкладає. Обкладають дрібний бізнес, тобто твій чахоточний бізнес попадає під роздачу.

