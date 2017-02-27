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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3613361436153616

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:28

Долярчик

удалил
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:42

А я от думаю, що завжди знайдуться долярчики, які нічому не вчаться, вкладаються в МММ і голосують за клоунів. Пропоную акцію з пожиттєвим забезпеченням їх безкоштовними презервативами (щоб не розмножувались).
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... все йде по ПРАВИЛЬНОМУ плану!
- запрошуються/заманюються закордонні інвестори!
- обкладається "жирних котів" високими податками!(54%)
- приємний курс нашої #самоїкрасивої гривні!
... і це - "ще не вечір!" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:13

  Долярчик написав:.... все йде по ПРАВИЛЬНОМУ плану!
- запрошуються/заманюються закордонні інвестори!
- обкладається "жирних котів" високими податками!(54%)
- приємний курс нашої #самоїкрасивої гривні!
... і це - "ще не вечір!" :D

істчо нє вєчєр,
Долярчик, каса на виході, і ти заплатиш по повній

Інвестори не заходять (тільки спекулі в ОВДП)
Жирні коти мають преференції, і ніхто їх не обкладає. Обкладають дрібний бізнес, тобто твій чахоточний бізнес попадає під роздачу.
Приємний курс - це не надовго.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:29

  freeze написав:В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».

Профессионала может назначить только профессионал более высокого уровня. Но среди тех, кто уполномочен назначать, профессионалов нет.
Всё происходит как того желали мудрые 73%. Вы зробылы цэ разом.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:49

  flyman написав:
  Долярчик написав:.... все йде по ПРАВИЛЬНОМУ плану!
- запрошуються/заманюються закордонні інвестори!
- обкладається "жирних котів" високими податками!(54%)
- приємний курс нашої #самоїкрасивої гривні!
... і це - "ще не вечір!" :D

істчо нє вєчєр,
Долярчик, каса на виході, і ти заплатиш по повній

Інвестори не заходять (тільки спекулі в ОВДП)
Жирні коти мають преференції, і ніхто їх не обкладає. Обкладають дрібний бізнес, тобто твій чахоточний бізнес попадає під роздачу.
Приємний курс - це не надовго.


І Долярчики при владі теж ненадовго. Їх викинуть разом з їхніми брехливими обіцянками
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:58

she_ne_investor
... от і як з такими як ти і тобі лайкнувшими збудуєш Україну?
- краще дійсно, нехай такі виїзджають!(і краще - в Сибір) :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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