Додано: Суб 22 лют, 2020 07:46

Настала суббота – время оффтопить.

Всякий раз, когда вновь "не угадал" и упустил очередные пять копеек из-за того, что курс пошел не туда: золото, несмотря на все прогнозы от, говорящие, что оно будет расти – действительно стало расти, доллар падать – (или расти - кому что ближе, но тоже обязательно не в ту сторону), начинаешь мучиться от нескончаемых прикупов, которых не знал и которые потому не дали жить… не в Сочи, конечно, эта мечта безнадежно устарела – но если не на экзотических островах, то хоть в спокойствии на собственной даче.Но из пятаков и на дачу не наскребешь, а как бы было, если бы по-крупному? Например, так: поймал дед еще в далеком 1985 году золотую рыбку, показал ей сковороду (как прообраз утюга из следующего десятилетия), и выспросил три подсказки, что со своей тысячей деревянных делать. Что рыбка деду напела, не знаю, но по прошествии лет свой "прикуп" задним числом предложить тому деду попробую.Итак, постановка задачи: год 1985, в руках тысяча советских рублей. Хотим вложиться так, чтобы потом не сожалеть.Шаг первый: медь.Чтобы представить, сколько она стоила в то время, напомню, что советские 1, 2, 3 и 5 коп. весили, соответственно, 1, 2, 3 и 5 грамма. То есть, тысяча рублей даже при таком незамысловатом подходе оборачивалась ста килограммами этого металла. На практике же, учитывая некоторые особенности советского отношения к материальным ресурсам, получить минимум по коло на рубль было вполне реалистично. Ради поставленной великой цели тонну меди можно было бы разместить даже в однокомнатной хрущевке.На выход стоило двигаться в 1995 – биржевая цена колебалась в районе трех вечнозеленых за кг (см.), так что пристроить свою тонну за тысячу было бы вполне реалистично.Шаг второй: земля под КиевомВ сущности, переходить к нему имело смысл по мере окончания первого шага, но можно было и растянуть примерно до 2001-2002. В те времена еще не подозревали, что полуразвалившаяся мазанка с огородом в селе, куда не ходит электричка, может представлять существенную ценность. Найти что-то в пяти - десяти километрах от Киева не выше 50 долл за сотку было вполне реально, а при должном усердии – и дешевле. Итог – тысяча долларов, оказавшихся в руках после первого шага, становится – возьмем скромно – двадцатью сотками.Двинуться на выход надо было ранней весной 2008 года, чтобы к апрелю закрыть сделку. Если не сильно жадничать, чтобы не пропустить сроки, выручить удалось бы примерно тысяч семь-восемь за сотку, всего – 150 тыс долл.Шаг третий: (кто бы мог подумать) биткоинНе будем рассматривать совсем уж нереалистичное: на старте о нем мало кто знал. Однако примерно к 2010 году про биткоин уже можно было кое-что и услышать. Отсюда и начнем. Грубо, цена входа – один доллар за монету (), итого – 150 тыс битков, которые теперь весят всего-навсего полтора миллиарда.Вот так, имея советскую тысячу, можно было бы к настоящему стать долларовым миллиардером. Вспоминайте об этом и не думайте об упущенном – ибо главное, что мы неизбежно упускаем, это – время, и отыграть эту потерю, увы, невозможно.Всем – хороших выходных!