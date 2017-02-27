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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:58
За три последних дня нбу выкупил 420 млн долларов.
Сегодня продал 44,5 млн по 27,4.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:59
juristkostya написав: ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
Альфа і укрсиб ще тиждень назад не видавали.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00
juristkostya написав: ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
бугага
недавно закончившиеся не возвращали а тут какое-то "частичное снятие"
гарантировано вернут вам только бумагу, а все остальное риск! за 2% годовых - глупый риск. правильные пацаны получали 40% за год в валюте, а лохам чурий вешает лапшу.
Востаннє редагувалось Moneta
в Сер 08 кві, 2020 22:02, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:01
Moneta написав: juristkostya написав: ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
бугага
недавно закончившиеся не возвращали а тут какое-то "частичное снятие"
конкретно ПУМБ мне исправно выдавал досрочно и в 2008, и пару недель назад.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:03
"В стремные периоды" доллары даже с карты не выдавали "некоторые" банки.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:07
ruvex написав: Striker написав:
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последние не грозит.
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
Всегда можно снять в грн, если запахнет жаренным. Это в крайнем случае.
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