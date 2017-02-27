НБУ, даром свой хлеб не ест.

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Evgen Lybovych

Прочитал новую инструкцию НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга. Объем финансового мониторинга, который будет осуществляться банками не соответствует целям такого мониторинга (противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения). Критерии рисковости операций для физических лиц, если такое лицо с банком проводит еще какие-либо операции, кроме получения заработной платы и оплаты коммунальных платежей не дают шанса быть вне подозрений. Критерии рисковости операций для юр.лиц, приедут к существенному росту затрат на администрирование, массовому блокированию операции и закрытию счетов.

Иметь деньги в Украине, как меток заметил один мой коллега, становится подозрительно, почти противозаконно.

Посволю себе с легкой иронией пересказать кое-что из особо порадовавшего:

1. Работники банка должны осуществлять визиты на производство, в офисы и торговые точки клиентов, чтоб убедиться ведут ли они именно ту деятельность о которой сообщают банку, имеется ли в наличии необходимое для деятельности имущество, соответсвую ли объемы операций фактическим оборотам.

2. Неприбыльне организации по рискам на одном уровне с торговцами оружием и компаниями разрабатывающими полезные ископаемые. Бухгалтера, айтишники, аудиторы, юристы - хуже неприбыльных организаций и ДЭТЕКов с Нафтогазами.

3. Участие в гос.закупках подозрительно, как азартные игры (вот тут они в чем-то правы).

4. У любого юр.лица банк может требовать аудиторский отчет, даже если аудит для такого юр.лица не обязателен.

5. Если вы сначала сходили в свою банковскую ячейку, а потом внесли деньги на свой счет, то почти наверняка, по мнению НБУ , отмываете доходы полученные преступным путем, финансируете терроризм и распространяете оружие массового уничтожения. Если вы меняете частоту посещения ячейки тоже. Если были в хранилище больше 15 минут, то вы точно террорист.

6. Вы себя подозрительно ведете, если пользуетесь исключительно онлайн банковскими продуктами, или пользуетесь услугами разных отделений, или пользуетесь услугой не ближайшего к вам отделения или при посещении банка ходите только к одному операционисту или несколько раз в течение дня посетили отделение и воспользовались услугами разных операционистов или не пользовались услугами банка пока операционист у которого вы часто обслуживались был в отпуске.

7. Крайне подозрительно получение регулярных переводов из-за рубежа.

8. Если конечный бенифициар является руководителем компании, то тут точно что-то нечисто (адьё юрики - малый и средний бизнес), а если он еще и владеет и/или руководит другими юриками, то уж точно ...

9.Банкам вменено контролировать круг общения и коммуникационный уровень общения собственников существенных долей виду деятельности юр лица.

10. Как можно обойтись без эйджизма - очень подозрительно если руководитель младше 20 или старше 75 лет (давайте закроем все счета академии наук)))

11. Если несколько компании проводят платежи по клиент-банку с одного ІP-адреса (хрен вам бухгалтер на аутсорсе).

12. Наличие информации в публичных источниках о вашей связи с криминальной деятельностью (даешь повышения эффективности черного пиара).

13. Клиент нервничает (б***, если мне нужно зайти в отделение Ощада, я всегда нервничаю т.к. на перед знаю все будет через ж)

14. Клиент спешит (черт, я часто спешу).

15. Если у вас обычно большие обороты и маленькие остатки это крайне подозрительно (чего это у вас нет избытка оборотки, которую вы на шару даете юзать банку).

16. Существенное изменение объемов операций по счету - признак террориста.

17. Если вы покупаете что-то крупным оптом, а продаете мелким, то банки через пару месяцев откажутся с вами работать.



Можно перечислять еще три раза по столько нелепиц, но я устал и меня тошнит от прочитанного.

По большому счету я благодарен НБУ за доходчивое объяснение, что с украинской банковской системой лучше дел не иметь пока в НБУ будет такое руководство.

Нельзя, для того чтоб иметь возможность по желанию или под заказ загнобить любой банк или получить что-то от него вводить такое количество не поддающихся верификации требований как есть в этом нормативе.