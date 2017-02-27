Додано: Пон 06 лип, 2020 14:39

Ой+ написав: Мінфін з ОВДП логічно грали на девальвацію і тоді би були зрозумілі і купонні знижки і високі %, а так як взаємодія з НБУ вийшла як в лебедя та щуки, то "інвестори" в окремих випадках досягли 65% річних у валюті за рахунок держави Україна і це зовсім не противаги, а відсутність прийнятої стратегії. Мінфін з ОВДП логічно грали на девальвацію і тоді би були зрозумілі і купонні знижки і високі %, а так як взаємодія з НБУ вийшла як в лебедя та щуки, то "інвестори" в окремих випадках досягли 65% річних у валюті за рахунок держави Україна і це зовсім не противаги, а відсутність прийнятої стратегії.

Извините, мы ведь обсуждаем финансы на государственном уровне, а не аферу базарного жулика.Привлекая гривну, минфин значительно увеличил спрос на гривну, что играло на ревальвацию. Это совершенно естественный экономический процесс. НБУ, насколько это было возможно, сдерживал ревальвацию, выкупая все излишки предложения. Попытки ломать тренд оканчиваются обычно плохо, в нашем случае, это было чревато, кроме экономических, еще и проблемами в международных отношениях. Именно независимость НБУ позволила продержаться достаточно долго, не поддаваясь глупым хотелкам минфина.То, что небольшая часть инвесторов заработала не только на процентах, но и на курсовой разнице, не имеет никакого значения. Другие инвесторы, которые входили уже при низком курсе, на курсовых разницах потеряют. Таков рынок. Для минфина стоимость заимствований в любом случае останется на том уровне, под который заимствования привлекались.По сути сейчас минфин предъявляет претензии НБУ в том, что курс не соответствует тому, который сам же минфин и напрогнозировал. Это при том, что у минфина значительно больше корректных инструментов влияния на курс, чем у НБУ.Принцип противовесов до сих пор работал именно так, как и должен работать - авантюры не проходили.ЗЫ Сегодня НБУ опять стоит с покупкой, не давая слишком сильно падать курсу.