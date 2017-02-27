Так хто там хоче девальвацію у 10 відсотків у цьому році???
Молодці, то вони мабуть хочуть трошки укріпити гривню, бо, ПІДКРЕСЛЮЮ, маємо на моменті 13.76 відсотків. З початку року з 23,80 грн./дол. стартували!!!
Як получимо 30 грн./дол. будемо мати по року девальвацію (30-23,8)/23,8*100 = 26,05%
І які довбні забажали повернутися в після 2015 початок 2016 років?
Я б на місці президента, якщо не може побороти, то хай очолить виізд заробітчан за валютою у Європу.
Хай їм допомагає не тільки міркуванням о 30 грн./дол., а видає кредити на перший час до першої зарплатні під 5-7-9 відсотків, та його креатівщики ще багато чого цікавого намудрують!!! А що, кредити під першу зарплату під 5-7-9 у гривні гарантовано повернуться з 26,05% девальвації доляра при курсі 30 грн./дол. (а для євро ще більшої величини)!
А що, я і сам не очікував такого...
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита. Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.
Я уточню, научился ли приват различать пенсию и непенсию, и начислять проценты деньгами.
Так хто там хоче девальвацію у 10 відсотків у цьому році???
Молодці, то вони мабуть хочуть трошки укріпити гривню, бо, ПІДКРЕСЛЮЮ, маємо на моменті 13.76 відсотків. З початку року з 23,80 грн./дол. стартували!!!
Як получимо 30 грн./дол. будемо мати по року девальвацію (30-23,8)/23,8*100 = 26,05%
І які довбні забажали повернутися в після 2015 початок 2016 років?
Я б на місці президента, якщо не може побороти, то хай очолить виізд заробітчан за валютою у Європу.
Хай їм допомагає не тільки міркуванням о 30 грн./дол., а видає кредити на перший час до першої зарплатні під 5-7-9 відсотків, та його креатівщики ще багато чого цікавого намудрують!!! А що, кредити під першу зарплату під 5-7-9 у гривні гарантовано повернуться з 26,05% девальвації доляра при курсі 30 грн./дол. (а для євро ще більшої величини)!
А що, я і сам не очікував такого...
ВО
Хай щастить!
а тепер ще склади табличку з такими колонками: гривнева інфляція - доларова інфляція - депозитний індекс на грн і добав 2014 рік, тоді складеться повна картина, а так брати девал відносно ПА23, ну хз., може можна для красоти і переконливості
yama написав:"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень, а гривня вы видите, какая у нас... все пострадают. Нам говорили, что это рыночные условия, Нацбанк независим и т.д. и мы это прекрасно все знаем", - заявил президент.