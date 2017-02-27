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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5886588758885889

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 226
Прогнозую зростання курсу долара
69%
155
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
63
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно


"Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Петрашко вважає, що інфляція в Україні має бути 8-9%.

"Але за такого рівня інфляції економіка не зможе забезпечити ставки кредитування 5-7%, які хоче бачити президент Зеленський", - додає Ахтирко."



Интересно, ваше мнение. Что важнее для предприятий? Более низкие ставки по кредитам, или более высокая инфляция?
Востаннє редагувалось Fedor в П'ят 10 лип, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,9852 +0,0662 +0,25%
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:26

  centurionus написав:
  zРадио написав:Всем адептам политики инфляционного таргетирования НБУ Смолия-Рожковой читать обязательно - главный экономист МВФ заявила, что низкая инфляция в условиях нынешнего кризиса является бОльшим вызовом, чем высокая!

И я уже просто устал твердить, что необходимо срочно увеличивать предложение гривны!!!

Gopinath said any recovery of the global economy will be “highly uneven and highly uncertain,” urging countries to continue deploying aggressive fiscal and monetary stimulus measures to support their economies.
While food price inflation has risen in some countries, overall consumer inflation will likely stay low in most parts of the world because job losses will curb wages, Gopinath said.
“We have more concerns of inflation going too low, rather than inflation going too high,” she said.


https://www.reuters.com/article/us-imf- ... 4B098?il=0

Не треба вигадувати того, чого немає в цитованих англійською словах. Сенс там зовсім інший.


Вот именно - не выдумывайте то, чего в цитате нет - а именно "іншого змісту". Вначале там призыв ПРОДОЛЖАТЬ МОНЕТАРНЫЕ СТИМУЛЫ, в конце - пояснение, что вследствие падения занятости и доходов населения они (монетарные стимулы) НЕ ПРИВЕДУТ К ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ, и опасаться в условиях падения потребительского спроса необходимо - низкой.

PS: извините, моя ошибка, действительно имела место быть - я призывал адептов политики Смолия-Рожковой обязательно читать прикрепленную статью, но как-то не подумал, что будут такие, которые прочитают, но все равно ничего не поймут :mrgreen: Еще раз прошу за это прощения
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа поднял продажу до 27.08
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:34

  yama написав:
  komant733 написав:милл...
да когда же вы все научитесь сокращать? может тогда у вас и появяться эти млн. грн.? а если вы все мио.. мил.. милл.... то значит и не заслуживаете... млн а только мио

"мио" , точнее, mio - это сугубо банковское сокращение,очень популярное в казначейской среде. Погуглите, что это означает :) Но это не опечатка.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:36

  SILVER_UA написав:вчера сегодня покупает, продает ?

Нацбанка со среды не видать. Да и незачем, без него справляются.
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