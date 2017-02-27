Shaman написав:вон Янык с Камазами бежал - один Камаз - один ярд
Ну якщо прийняти цю легенду за істину, а йому приписували від 100 до 32 млрд.:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький. https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
А ще челядь також щось потягла - клименки, курченки і т.д., то і сума готівки мінус транзакція колонами камазів до РФ мала би суттєво зменшитись. Наші громадяни не тільки напаковують матраси доларами, але і купляють нерухомість по світу, витрачали 10 млрд на туризм в рік, євробляхи та і всередині країни. Так що знов ж таки долар не тільки прибувають, але і убувають і загальний баланс навряд чи сягає омріяних цифр.