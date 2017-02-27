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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5891589258935894

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 235
Прогнозую зростання курсу долара
69%
161
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
66
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 06:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:вон Янык с Камазами бежал - один Камаз - один ярд


Ну якщо прийняти цю легенду за істину, а йому приписували від 100 до 32 млрд.:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький. https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748

Вага однієї купюри при виготовленні дорівнює 1 граму (споживана важить більше). Один мільярд доларів 100-доларовими купюрами буде важити 10 тонн. Віктор Янукович вивіз 32 млрд., тобто 320 тонн цінного паперу. https://espreso.tv/article/2014/04/29/n ... ne_prydane

А ще челядь також щось потягла - клименки, курченки і т.д., то і сума готівки мінус транзакція колонами камазів до РФ мала би суттєво зменшитись.
Наші громадяни не тільки напаковують матраси доларами, але і купляють нерухомість по світу, витрачали 10 млрд на туризм в рік, євробляхи та і всередині країни. Так що знов ж таки долар не тільки прибувають, але і убувають і загальний баланс навряд чи сягає омріяних цифр.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 06:58

  потерпевший написав:flyman
я извиняюсь.....с каких это пор заробитчаны все 100% своих кровно заработанных денег отдают на финансирование дефицита бюджета Украины?

я пробую мислити категоріями Долярчиків
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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