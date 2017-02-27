RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6638663966406641>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 220
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:26

  proftpd66 написав:в 2016-2019 году мы проваливались под сцену с 28.4 до 25.5.


И цены при этом росли вверх.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 26.02.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:16

  antey1969 написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пруф в студию.
А то смотрится как предвыборный хейт


Рекомендую скористатись будь-яким пошуковиком. Гугл видає 37000 посилань на цю цитату з інтерв'ю НВ від 23 жовтня.
  Ой+ написав:Напередодні виборів знову про право голосувати платникам податків:
Чому нам формують політику ті, хто 10 років не платить податки? — інтерв'ю з головним податківцем https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksiy-l ... 19402.html
«Повторюся: реально економічно активний авангард в країні - всього-на-всього 11,6 млн осіб, які отримують зарплату, з них 2,1 млн — пенсіонери. Ось 9,5 млн, по суті, утримують всю країну. А ми хочемо наповнити Пенсійний фонд. У нас економічно активне населення за класифікацією ООН — це 15−70 років — близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй карті України 5,6 млн осіб протягом останніх 10 років», — додав глава Державної податкової служби.
За словами Любченка, за середньої по Україні зарплатні у 10 тис. грн, 5,6 млн осіб, які жодним чином не фігурують у даних ДПС, за рік заробляють близько 670 млрд грн. За ставки прибуткового податку в 18% за рік держава могла б отримати 120 млрд грн — практично весь дефіцит Пенсійного фонду.
«Давайте подумаємо разом, як залучити цих людей до сплати податків. А всі ж ходять до шкіл, садочків, користуються дорогами», — сказав Любченко.
На його думку, сплату податків варто пов’язати з виборчим правом.


Можна диференціювати: платиш 1 сер./зарплату прямих податків на рік - право обирати депутата ОТГ, 2 - голову ОТГ, 3 - деп. райради, 4 - обл., 5 - ВР і президента.
Хто доказує, що платить через акцизи і ПДВ, то хай робить це безготівковим шляхом.
Якщо набрав за життя 200 сплачених середніх зарплат, то пожиттєві виборчі права.
Якось так.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:30

  flyman написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні".
Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?


Во всех странах, где экономикой занимаются профессионалы, следуют прагматичной логикой в вопросах налогообложения и собирания всяческих сборов в государственный бюджет.

Например, Украина убирает взымание НДС 20% с импорта газа и электромобилей. И что же мы можем наблюдать в странах экспорта? Правильно. Там сразу задирают отпускные цены как минимум на те же ~20%. Обосновывают свои действия поставщики очень просто - экономика не любит пустоты и раз в Украине не хотят брать налог 20% на наши товары, то мы сразу же поднимем свои цены на 20%. Ведь в Украине конечные потребители все равно этого не заметят - цены на растаможенные электромобили останутся для них прежними. (Украинский бюджет не дополучит поступлений, но кого это интересовало раньше?).

Теперь же если ввести снова НДС на эти товары с 2021 года, то их цены в Украине подскочат сразу на ~10%, а дальше все зависит от способности жителей Украины временно отказаться от их покупок с целью дождаться снижения цен от поставщиков. Тем более возможности то у них для этого есть, как мы уже знаем. И с вероятностью 99% цен снова вернуться к прежним уровням в Украине на рассматриваемые товары.

Что касается безвиза, то им Украине надо правильно пользоваться. Думаю, что никто не заметит из выезжающих за границу, если появится тот самый сбор в бюджет в размере тех же 30 евро с каждого выезжающего. Сумма небольшая, то лишних денег в доходной части бюджета никогда не бывает.

Отличное решение.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2671 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні".
Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?


Зелені "папєрєднікі" розуміли як це зробити. Підняти податок на нерухомість, одночасно знизивши на офіційну зарплату. В США за будинок у 200 м2 9000 доларів в середньому. Чому би в нас не ввести податок в 3 середньомісячні зарплати за таку ж площу?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:58

  Ой+ написав:В США за будинок у 200 м2 9000 доларів в середньому. Чому би в нас не ввести податок в 3 середньомісячні зарплати за таку ж площу?


Вы бы сначала купили себе такой домик, а потом выступили бы с инициативой обложить себя. А то все горазды облагать других.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18858
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4520 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:03

  buratinyo написав:
  flyman написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні".
Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?


Во всех странах, где экономикой занимаются профессионалы, следуют прагматичной логикой в вопросах налогообложения и собирания всяческих сборов в государственный бюджет.

Например, Украина убирает взымание НДС 20% с импорта газа и электромобилей. И что же мы можем наблюдать в странах экспорта? Правильно. Там сразу задирают отпускные цены как минимум на те же ~20%. Обосновывают свои действия поставщики очень просто - экономика не любит пустоты и раз в Украине не хотят брать налог 20% на наши товары, то мы сразу же поднимем свои цены на 20%. Ведь в Украине конечные потребители все равно этого не заметят - цены на растаможенные электромобили останутся для них прежними. (Украинский бюджет не дополучит поступлений, но кого это интересовало раньше?).

Теперь же если ввести снова НДС на эти товары с 2021 года, то их цены в Украине подскочат сразу на ~10%, а дальше все зависит от способности жителей Украины временно отказаться от их покупок с целью дождаться снижения цен от поставщиков. Тем более возможности то у них для этого есть, как мы уже знаем. И с вероятностью 99% цен снова вернуться к прежним уровням в Украине на рассматриваемые товары.

Что касается безвиза, то им Украине надо правильно пользоваться. Думаю, что никто не заметит из выезжающих за границу, если появится тот самый сбор в бюджет в размере тех же 30 евро с каждого выезжающего. Сумма небольшая, то лишних денег в доходной части бюджета никогда не бывает.

Отличное решение.

Дібільне рішення! Знову почало тхнути совком....

Податок на виїзд з країни? А ти не боїшся, що виїдуть з кінцями і ти сам будеш хотєлки влади задовольняти? :)

зі. Судячи по їдєям, то пан Буратіно завжди готов :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:10

  Ой+ написав:Напередодні виборів знову про право голосувати платникам податків:
Чому нам формують політику ті, хто 10 років не платить податки? — інтерв'ю з головним податківцем https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksiy-l ... 19402.html
«Повторюся: реально економічно активний авангард в країні - всього-на-всього 11,6 млн осіб, які отримують зарплату, з них 2,1 млн — пенсіонери. Ось 9,5 млн, по суті, утримують всю країну. А ми хочемо наповнити Пенсійний фонд. У нас економічно активне населення за класифікацією ООН — це 15−70 років — близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй карті України 5,6 млн осіб протягом останніх 10 років», — додав глава Державної податкової служби.
За словами Любченка, за середньої по Україні зарплатні у 10 тис. грн, 5,6 млн осіб, які жодним чином не фігурують у даних ДПС, за рік заробляють близько 670 млрд грн. За ставки прибуткового податку в 18% за рік держава могла б отримати 120 млрд грн — практично весь дефіцит Пенсійного фонду.
«Давайте подумаємо разом, як залучити цих людей до сплати податків. А всі ж ходять до шкіл, садочків, користуються дорогами», — сказав Любченко.
На його думку, сплату податків варто пов’язати з виборчим правом.


Можна диференціювати: платиш 1 сер./зарплату прямих податків на рік - право обирати депутата ОТГ, 2 - голову ОТГ, 3 - деп. райради, 4 - обл., 5 - ВР і президента.
Хто доказує, що платить через акцизи і ПДВ, то хай робить це безготівковим шляхом.
Якщо набрав за життя 200 сплачених середніх зарплат, то пожиттєві виборчі права.
Якось так.

В мена краща ідея...

Показав, шо не пішов на місцеві вибори, мера, Ради і Президента. Отримав особисто від пана Любченко:
1 сер./зарплату прямих податків на рік - за ОТГ,
2 - за голову ОТГ,
3 - за деп. райради,
4 - за обл.,
5 - за ВР і президента.

Відвів дитину в приватний садочок і школу, виставив пану Любченко рахунок.

Проїхав по дорозі, заплативши в ціні палива транспортний податок + акцизи - виставив пану Любченко рахунок.

І коли так зроблять тисяч ...ннналцять громадян і тоді ...

І тоді, пан Любченко швидко заткне рота і піде до Мілованова, колупатись в одному місці :!:

Нормальний варіант, чи не так :?:
change_pm
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:02

  freeze написав:
  Ой+ написав:В США за будинок у 200 м2 9000 доларів в середньому. Чому би в нас не ввести податок в 3 середньомісячні зарплати за таку ж площу?


Вы бы сначала купили себе такой домик, а потом выступили бы с инициативой обложить себя. А то все горазды облагать других.


Житлова площа на члена сім'ї в мене вище середньої з можливістю розширення, але навряд чи буду, бо сумніваюсь, що діти будуть жити коло мене. Знову ж таки, я підтримую в тій частині Мілованова, що з офіційно працюючої і сплачуючої сумарно податки зараз +40% від заробленого знизити до 20%, а податок на нерухомість добавити. Тоді знову ж таки легально працюючий і не програє. Я навіть за податкові скидки молодим, прогресивний податок.

  change_pm написав:Відвів дитину в приватний садочок і школу, виставив пану Любченко рахунок.
Проїхав по дорозі, заплативши в ціні палива транспортний податок + акцизи - виставив пану Любченко рахунок.
І коли так зроблять тисяч ...ннналцять громадян і тоді ...
І тоді, пан Любченко швидко заткне рота і піде до Мілованова, колупатись в одному місці


Заодно ще відмовив батьків від пенсій, пару місяців на рік пішов в окопи, чи найняв приватників, на місяць в медицину, виплатив частку держборгу - це найбільші статті видатків з податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/47972 ... nfografika

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:11

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 19-23.10.2020 НБУ ничего не покупал и ничего не продавал.
Учитывая мизерные объемы за прошлые недели, можно утверждать, что рынок уже 3 недели находится в балансе. Трудно припомнить столь длительный боковик. Естественные плавные колебания курса за этот период уложились в диапазон 20 копеек.
Примечательно, что это всего вторая неделя в этом году и третья за всю историю интервенций в нынешнем формате (с 18 года), когда регулятор не появлялся на МБ.

Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.

ЗЫ НБУ трудится допоздна, данные появились много позже 18 часов :)

тут кто-то подсказывал что вместо НБУ продавали гос предприятия свою валютную выручку на межбанке , возможно по указанию НБУ или в сговоре с ним :wink:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5542 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Полностью соглашусь по части налогов. Пускай сначала эти зебобики обкладут налогом крупный капитал, а именно получаемый доход с 750+ млрд грн (~ $26,5 млрд) в ОВГЗ. А потом лезут в карман пересичного.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9018
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6638663966406641>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, flyman, stm і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7254 1665160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 16:46
proftpd66
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2012, 2013, 2014
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20131 2571810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 23:05
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 128716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9632)
25.10.2020 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.