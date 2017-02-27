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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6642664366446645

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 222
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
162
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:07

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів на 1 жовтня склала 567,4 млрд грн, що на 12,9 млрд грн більше, ніж на 1 вересня (554,5 млрд грн).

з загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня 2020 року: вклади у гривні склали 325,6 млрд грн (+6,9 млрд грн за місяць); вклади в іноземній валюті – 241,8 млрд грн (+6 млрд грн), повідомляє ФГВФО.

вклади в валюті під 1,5% чистими? майже 9млрд долл)))
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:09

ОБСЯГ ЛІКВІДНОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕВИЩУЄ 170 МЛРД Г

За даними НБУ, на 26 жовтня залишок коштів на коррахунках банків становив 56 млрд грн (тиждень тому - 62,05 млрд грн).

23 жовтня регулятор розмістив 7-денні депозитні сертифікати на 97,8 млрд грн під 6% (16 жовтня - на 96,5 млрд грн). Крім того, НБУ розмістив депсертифікати овернайт на 16,4 млрд грн під 5%.

На 23 жовтня борг платоспроможних банків по тендерним кредитам рефінансування становив 23,5 млрд грн (на 1 жовтня - 19,7 млрд грн, на 1 липня - 7,2 млрд грн, на 1 січня - 104 млн грн).

23 жовтня НБУ надав 560 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6%. При цьому в цей день банки повернули регулятору раніше залучені позики на 572 млн грн.
antichamber
 
Повідомлень: 108
З нами з: 21.02.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 6642664366446645
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