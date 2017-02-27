1.21 до НГ не верю
в 2021 даже 1,25 будет вряд ли
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:44
1.21 до НГ не верю
в 2021 даже 1,25 будет вряд ли
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:55
Game Over
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:09
Траст як і мінімум третина тут форумчан тупо загоняли, Вам що простих речей незрозуміло
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:11
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Разом з тим саме Вітренко розглядається як один з кандидатів на посаду міністра енергетики.
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.11.2020.................28,4954
Доллар прибавил около 3 копеек.
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы, отрабатывая снижение доллара в мире на выходных. Евро при этом перевалил за 34. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку. Немного постояв, к 11 вернулись на уровень открытия, сузив спред до 1.5 копеек. Немного поработав в балансе, около 11-30 выросли на 2 копейки.
Пока наблюдаем мелкие разнонаправленные движения. Куда идти, похоже, еще не решили.
Справочный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150, что на 3 копейки выше открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Основным фактором стало существенное увеличение объема тендерных сертификатов. Больше половины этого объема компенсировали среднеразмерный тендерный рефинанс, которому помогали расходы казначейства. Результаты весьма противоречивые, пока одни банки не знают, куда девать деньги, другие берут рефинанс у НБУ. На этом рефинансе банки, похоже, научились зарабатывать, вряд ли это кризис ликвидности. Однако, результаты говорят о практически полном отсутствии межбанковского кредитования, что можно считать недостатком рынка.
В ТОМный четверг объем валютного рынка ожидаемо снизился с 451.1 до 311.1 млн. Это на уровне вполне ТОДного понедельника. Обороты чистые. Клиентские обороты также снизились, уменьшилось и превышение спроса над предложением.
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:24
ДБР купило Ленд Крузер за 1,8 мільйона та п’ять простіших «членовозів» по мільйону за штуку
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:44
За счёт деповлощенцев на деньги которых скупаются банками правительственные ОВГЗ и финансируются покупки лендкрузеров.
Уже скоро курс начнет плясать. 30-40 в следующем году как наказание для дураков.
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:53
Так выборы не состоялись в нужном направлении
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:00
Некоторые ожидают возврат к тому времени к нынешним, после похода к 30
Так далеко не заглядываю, вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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