zРадио написав:А ведь имеет полный необходимый инструментарий, чтобы стимулировать кредитование...
включая управление рисками?
И вы туда же - снова дальше БС не смотрим? Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков замещения импортом внутреннего производства и хронического дефицита госбюджета. В масштабе единого экономического организма - это все равно, что главбух предприятия запретил бы продажникам продавать то, на что есть спрос, потому что у него KPI на дебиторку в деньгах, а не процентах от продаж...
clash написав: да вот некого походу кредитовать
Это клише со всех утюгов и чайников звучит, а попроси раскрыть тему, сильных аргументов не найдется
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 15 кві, 2021 17:10, всього редагувалось 1 раз.
На 20 апреля объявлен очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг с периодами
3 мес (70 дн, лимит - 0.5 млрд)
1 год (322 дн)
1.5 года (581 дн)
2 года (763 дн)
3 года (1127 дн)
6 лет (2226 дн)
Список хоть и длинный, но предварительный: как и на этой неделе, в итоге что-то из него вполне может пропасть.
Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.
Четверг на валютном рынке прошел под знаком двух основных событий — текущих операций бизнеса и новости от Нацбанка об увеличении учетной ставки до 7,5% годовых.
Что касается первого — то компании спокойно проработали в текущем режиме и периодические попытки спекулянтов существенно «качнуть» особого успеха не имели. За день доллар вырос с 27,93/27,95 до 27,98/28 гривен, но выше этой отметки котировки не пошли, так как покупатели не готовы к большему росту курса.
Что касается повышения учетной ставки – то увеличение ставки сразу на 1% годовых и заявление главы Нацбанка Кирилла Шевченко о готовности в случае необходимости поднимать ее и выше — достаточно жесткий шаг со стороны регулятора. Основная часть экспертов прогнозировали рост до 7% годовых. В любом случае — рост учетной ставки сейчас отразится как на первичном и вторичном рынках ОВГЗ, так и на валютном рынке. По замыслу регулятора — такое повышение снова увеличит интерес иностранцев к украинскому рынку гривневых ОВГЗ.
На торгах активность была достаточно средней, некоторое замирание было в момент оглашения новой учетной ставки, но в целом день прошел без особых сюрпризов со стороны как мелких, так и крупных игроков валютного межбанка. НБУ с интервенциями на торги не выходил и потребности в этом явно не было.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 27,93/27,95 гривен, к 11:00 доллар незначительно вырос до 27,96/27,975. Особого спроса на валюту не было и котировки пошли вниз. К 12 часам они просели до 27,94/27,96 гривен и до 27,935/27,95 к обеду и сразу после него. Чувствовалось, что после 14 часов финансисты и их клиенты обдумывают решение Нацбанка по увеличению учетной ставки до 7,5% годовых.
Этим попытались воспользоваться спекулянты, выкупая предложения ниже 28 гривен и пытаясь этим на небольших сделках «загнать» курс свыше 28 гривен. Но покупатели особо не повелись на данную уловку спекулянтов и завершилась сессия по доллару котировками 27,98/28,00 гривен и без какого-либо ажиотажа по скупке валюты.
Главные события 15 апреля на валютном рынке:
Доллар на межбанке вырос на 5 копеек с 27,93/27,95 до 27,98/28,00 гривен.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,9576 гривен, а официальный курс на 16 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9592 гривен за доллар.
Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков импортного замещения
да. вот только не факт, что ухудшив первое улучшим второе.мне так кажется. и во втором--дело не только в кредитовании наверное это всё равно, что хирург будет , в том числе, заниматься финансированием больницы а вообще я как бы не в теме. извиняюсь просто мне нравится как вы излагаете аргументированно, но тут я чисто на уровне подсознания с вами не согласен. но уверен. что в макроэкономике вы шарите в разы лучше меня (а может и в миллион раз). я по обывательски это всё вижу
Востаннє редагувалось clash в Чет 15 кві, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков замещения импортом внутреннего производства и хронического дефицита госбюджета. В масштабе единого экономического организма - это все равно, что главбух предприятия запретил бы продажникам продавать то, на что есть спрос, потому что у него KPI на дебиторку в деньгах, а не процентах от продаж...
только плательщики по данным рискам разные, первые банк берёт на себя и никого не интересует сколько у него проблемных долгов, свои обязательства он выполнить должен.
2й риск многокомпонентный, ну превратится производитель в импортера и что его дети умрут с голода? по логистической цепочке зарабатывает не только производитель но и все посредники, включая грузчика и сантехника который обслуживает магазин торгующий импортом.
Своё производство не всегда хорошо, например тростниковый сахар дешевле свекольного, но мы переплачиваем за свекольный чтобы наш производитель получил прибыль. Это не значит что надо всё импортировать, надо смотреть на маржу. Высокомаржинальные товары экспортировать а низкомаржинальные - импортировать, потому что толку от их производства ноль, как и налогов. Поэтому и падает производство, нет смысла работать на низкой марже. А до высокой маржи наш менталитет пока не дорос.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 кві, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Риски ухудшения качества кредитного портфеля уж никак не выше рисков замещения импортом внутреннего производства и хронического дефицита госбюджета. В масштабе единого экономического организма - это все равно, что главбух предприятия запретил бы продажникам продавать то, на что есть спрос, потому что у него KPI на дебиторку в деньгах, а не процентах от продаж...
только плательщики по данным рискам разные, первые банк берёт на себя и никого не интересует сколько у него проблемных долгов, свои обязательства он выполнить должен.
2й риск многокомпонентный, ну превратится производитель в импортера и что его дети умрут с голода? по логистической цепочке зарабатывает не только производитель но и все посредники, включая грузчика и сантехника который обслуживает магазин торгующий импортом.
Своё производство не всегда хорошо, например тростниковый сахар дешевле свекольного, но мы переплачиваем за свекольный чтобы наш производитель получил прибыль. Это не значит что надо всё импортировать, надо смотреть на маржу. Высокомаржинальные товары экспортировать а низкомаржинальные - импортировать, потому что толку от их производства ноль, как и налогов. Поэтому и падает производство, нет смысла работать на низкой марже.
нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.
нет обьясняю на пальцах почему низкомаржинальные производства субсидировать никто не будет, коммунизм закончился в 1991. А высокомаржинальные субсидировать не нужно они без "чуткой заботы" нбу поднимаются как грибы после дождя, только количество ниш где они возможны ограничено объемом рынка, законодательством и монополиями.
крім НБУ у нас 60% БСУ після "очищення" в лапах держави і субсидії олігархічним бізнесам ... а ти кажеш, "субсидировать никто не будет"