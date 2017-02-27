і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
Так это было известно три месяца. Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33,ну и на прошлой неделе при зазоре 7 грн думаю вообще отлично им жилось
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку". гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку". гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
Investor_K ну типа что живой валюты не будет заходить наличной каждый день новой. Практически сейчас же нет завоза налички и мы варимся в своём соку.Гривна печатается а баксы только те что были в матрасах. Банкам даже разрешено только с приноса продавать(они может и рады свои скидывать по 40 но нельзя-только принос)
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
Так это было известно три месяца. Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33,ну и на прошлой неделе при зазоре 7 грн думаю вообще отлично им жилось
50 000 тыс долларов именно разницы поднять в месяц - это звучит как слишком окуительная история для вечера. Это нужно было при 10% разнице, которая кстати не всегда была, прогнать 500 тыс за месяц , что до 20 тыс в день (на границе вроде 10 тыс пропускают), самолично гонять ежедневно, чтоб ни с кем не делиться прибылью . А лимиты в банках, а сколько карт ( у нас банков 80, далеко не все дружелюбные), а финшмоны. И заграничные банкометы тоже должны по полмиллиона пару раз сутки подгружаться, чтоб накормить все село. И лимитов там совсем никаких в банкометах?. Рассказывать в пабликах можно много, а на деле если и есть, то какие-то единичные случаи типа один барыга нашел 100 дропов и использовал их труд, но даже если и заработал 50 000 тыс за месяц, то те 100 дропов, которые с этого ничего не поимели, а только на проезд, кофе, булочку и мороженное - полные лохи .
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 22 тра, 2022 15:23, всього редагувалось 3 разів.
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку". гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
Я вот одно не могу понять. Если народ конвертировал гривну там, то сюда он привозил валюту. Да, это давило на резервы. Но не имеет никакого отношения к наличному рынку, например.
Так как они обеспечивали приток валюты... А если ее продают по 33-35-37, то значит на нее есть спрос...
А что касается тех кто выехал и реально тратит там свои деньги, то и 50к гривен в месяц снятия налички, более чем достаточно. Так как лимиты на оплату картой (считай безнал) никто не отменял. А значит ты можешь купить практически любой товар и наличка тебе не нужна.
Так что я не совсем понимаю, как это изменение повлияет на валютный рынок. Для ИТков, у которых открыты валютные счета и им заходит оплата - да, это западло. Но в таком же "западле" сейчас находится весь бизнес. И конечно бизнес будет стараться меньше тратить валюты в Украине. Наверное, скоро появятся "челночники", которые будут обналичивать там и привозить сюда. Но, опять таки, это только увеличит поступление наличной валюты в Украину... что должно привести к снижению спроса...
А не могут на текущий спрос влиять те, кто импортирует топливо ? На прошлой неделе с них сняли ограничения по цене, насколько я понял. Соответственно, они должны начать закупаться... Может просто они часть топлива будут закупать за нал? Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"