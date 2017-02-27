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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9973997499759976
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:20

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.60 42.80
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650

🇺🇸USD 42.65 42.90
🇪🇺EUR 41.00 41.30


Привет Эдвард .
Нашел сегодня по 43,20 с зарплатной карты на наличные доллары .
Остальные курса были выше .
С Уважением !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:35

Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.85 41.15
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 13:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро печалит
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 13:56

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.85 41.15


Привет Эдвард.
Рад Вам .
Всем Здоровья и Удачи !

Сегодня гонял по городу за необходимым (одноразовые пакеты ,салфетки , туалетная бумага , лампочки , батарейки ...... ну и т.д.)
С вчерашнего дня 43.20(как я брал ) приподнялись на вывесках до 43.40 .
АШАН закрыли(неприятная неожиданность ) , покупал в нелюбимом эпицентре .

Заранее купил на день учителя подарок жене .(спрятал до звонка ).

Город пустой. Людей практически нет .Даже на Крытом рынке на стоянку без проблем заехал .
Все таки последствия обстрелов сказываются .
Хоть и были прилеты но спал крепко .На нуле так хрен поспишь .
Есть БОГ и УКРАИНА !
Всем добра .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:Город пустой. Людей практически нет .Даже на Крытом рынке на стоянку без проблем заехал .

На Крытый уже никто не ездит. Он свои года отжил. Вечером людей будет больше, возле кафе. Хотя воскр. и похолодало, будет намного меньше. А в будние дни и особенно пятница, суббота вечером все столики заняты в нормальных кафе.
А город за последнию неделю стали вечерами очень сильно бомбить ракетами. Мы по прилётам превращаемся в Николаев. У них тоже всё так начиналось. Теперь добрались они и до нас((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 25 вер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:11

Пропозиція на міняйло

Цей продавець щось знає?
14:53 Продам 50 000 USD По 40.80 096169-xxxx Львів Стрийська, 45а обмін валют
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:14

  Василь-Рівне написав:Цей продавець щось знає?
14:53 Продам 50 000 USD По 40.80 096169-xxxx Львів Стрийська, 45а обмін валют
Он знает, как надо разводить дураков))
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:16

Василь-Рівне
Якщо спочатку:
14:45 КУПЛЮ 50 000USD ПО 40.45
+380 (96) 169-xxxxЛьвів
Стрийська, 45а обмін валют

  Shaman написав:До речі, сума на вимогу від фізиків зросла з 243 ярдів грн до 362 ярда грн.
Які висновки з цього? Все зростання грошей в банківський системі прошло за рахунок фізиків на 100 ярдів грн.

Можна догадатись чим займаються ці фізики.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:55

  Василь-Рівне написав:Цей продавець щось знає?
14:53 Продам 50 000 USD По 40.80 096169-xxxx Львів Стрийська, 45а обмін валют

Просто промазали і рядок з курсами євро попав в рядки долара.
А на готівці малюється відскок, точніше консолідація і боковик, хоча зниження припинилось..
somilitark
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