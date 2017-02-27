|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07
prodigy написав: moveton написав:
3 месяца курс 36 будет? Минимум 55 же был по плану.
36 не будет 200%, 55 аналогично
вангую
в диапазоне 40-43
Як путя здохне буде і 30
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1569
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:35
lamal написав: asti написав:
Что за событие такое?
определенное , там же написано )
Ну вже всі розганяють що у вівторок ймовірність 90%, знову всі побіжать до обмінок - від баксів мало толку коли нічого крім ринків не працює
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 02:40
Alexey_k9 написав:
Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются в евро никого особо не видно. Хотя многие банки и евро придлагают. Вот я и подумал может народ чета знает и есть какие-то причины. Казалось бы евро на исторических минимумах был..
Причини не пов'язані з курсом дол/євро.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 08:33
Alexey_k9 Для Євро важкі часи почнуться скоро, якщо ЄС буде таки дотримуватись санкцій, то на весну я очікую провал курсу значно нижче 1$ (скажімо 0.85$)
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 09:30
Запорожье
40,30/40,50
40,80/41,60
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8076
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2586 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 лис, 2022 09:32
edvardd написав:
Запорожье
40,30/40,50
40,80/41,60
в Киев хотим такое, конверт депо скоро открывать надо,
пока 40,17
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4798
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 09:40
Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3231 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 10:08
striped написав:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
А мой сосед пообещал с 2023 года не бухать.
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31679
|35266502
|
|
|1698
|12600219
|
|
|7975
|22872503
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|