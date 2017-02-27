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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:05
Realist написав:
що податки в Україні мають платити всі.
Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
п.с. Як зараз справи у Ф?
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