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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10156101571015810159

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 86
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
8%
7
40,00-40,50
27%
23
40,50-41,00
19%
16
41,00-41,50
9%
8
41,50-42,00
8%
7
42,00-42,50
8%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:05

  Realist написав: що податки в Україні мають платити всі.

Тільки треба згадати де ті всі, хто мав платити податки в Україні и і ті, хто повинен відповідати за виконану роботу.
п.с. Як зараз справи у Ф?
Прораб
 
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