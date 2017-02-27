а у моєму мухосранську єдина обмінка продає доляри па41,60 рівно на гривну більше від харківських обмінок. і це вже другий рік підряд, як змінився власник обмінки. і долари там сині, новеньки, номер за номером. гадаю, що власник обмінки є касиром або начальником відділу одного з відділень державних банків у моєму мухосранську або працюють у зговорі напару. А коли запитаєш на касі у відділені, кажуть немає долярів. судячі з доларів з пачки, обмінка не з приносу працює. в схемі працює
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 27 січ, 2023 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............27.01.2023...........30.01.2023 дата розрахунку..............26.01.2023............27.01.2023 Євро.................................39,8433.................39,7482...-0.24% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0869 (вчера 1.0895)
дякую форумчанам за корису інформацію не знаю ще подібного форуму в Україні, де наявні такі розумні, гарно підковані у фінансово та економічних питаннях модератори та учасники себе таким не вважаю, але намагаюся вас догнати ) вчитися ніколи не пізно хоча, якщо порівняти мій досвід, який я маю зараз і припустимо, сім років тому назад, коли я став учасником цього форуму, то це небо і земля у порівнянні Живе спілкування дозволяє швидше піднятися на новий рівень знань
Ми вже бачимо, як накопичуються дисбаланси. По-перше, реальний обмінний курс (тобто номінальний курс, скоригований на різницю в рівнях цін між країнами) підвищується, оскільки інфляція в Україні (≈ 30% на рік) є набагато вищою, ніж рівень інфляції її торговельних партнерів (≈ 10% на рік). Це робить українських експортерів менш конкурентоспроможними та виснажує валютні резерви НБУ. Наприклад, напередодні липневої девальвації НБУ спалював резерви по 4 мільярди доларів на місяць. Девальвація допомогла скоротити відплив приблизно до 2 мільярдів доларів на місяць. Однак ця відстрочка була тимчасовою, і у жовтні відплив прискорився до приблизно 3 мільярдів доларів. Це потенційно небезпечно, якщо зовнішня допомога Україні буде затримана або скасована. По-друге, розрив між офіційним і готівковим обмінними курсами створює викривлення в економіці та можливості для зловживань і корупції. По-третє, хоча НБУ фіксує курс гривні до долара США, основним торговельним партнером для України є Європейський Союз, а євро знецінився до долара, що ще більше шкодить українським експортерам. По-четверте, зважаючи на чинне середовище, корекція обмінного курсу стає дуже політизованою подією, через що, ймовірно, необхідні коригування можуть бути відтерміновані, що далі погіршить економічні результати. Очевидно, що найкраща політика – спробувати придушити ці проблеми в зародку, але який правильний спосіб це зробити?
Юрій Городніченко пояснює, що фіксований курс був корисний на початку війни, для підтримки довіри населення. Але наразі цей метод створює надмірний тиск на економіку. Він виводить 4 основні проблеми фіксованого курсу:
Фиксированный курс себя не изжил. Какая поддержка может быть экспортеров, если по ряду причин экспорт затруднён, а импорт критически важен?
Какая экономия валютных резервов, если этих резервов наливают и будут наливать? Это все равно, что экономия патронов на войне.
Инфляция очень ощутима, причем она докатилась до продуктового рынка. Наряду с уменьшением покупательной способности населения это уже приводит к уменьшению производства, исчезновению некоторых ТМ с прилавков. Значит, производства остановлены, все либо ушли на фронт, либо бухают, но ни от первого, ни от второго ВВП не увеличивается, увы.
Вы предлагаете, чтоб вместо обнищания сразу голод начался?
...Этого эксперта неплохо бы проинспектировать на предмет ИПСО...шучу, конечно))
Навуходоносор написав:Вы предлагаете, чтоб вместо обнищания сразу голод начался?
...Этого эксперта неплохо бы проинспектировать на предмет ИПСО...шучу, конечно))
З вами не погоджусь
Это все равно, что экономия патронов на войне.
навпаки, на війні боєзапас економлять, неекономлять дурники або зрадники
Вы предлагаете, чтоб вместо обнищания сразу голод начался?
у випадку продовження утримання фіксованого курсу, скільки б "не навливали" доларів, усі можна протринкяти, якщо попит на нього великий, а курс недостатньо високий, щоб збити цей надмірний попит. Чи ви не помічаєте шалений попит на долари на міжбанку? Результат тримання фіксованого курсу за рахунок спалювання міжнародної допомоги це імхо або непрофісіоналізм, або ще щось гірше і відмовляйтесь у спілкуванні від мови окупантів
Навуходоносор Это все равно, что экономия патронов на войне.
навпаки, на війні боєзапас економлять, неекономлять дурники або зрадники
Вы предлагаете, чтоб вместо обнищания сразу голод начался?
у випадку продовження утримання фіксованого курсу, скільки б "не навливали" доларів, усі можна протринкяти, якщо попит на нього великий, а курс недостатньо високий, щоб збити цей надмірний попит. Чи ви не помічаєте шалений попит на долари на міжбанку? Результат тримання фіксованого курсу за рахунок спалювання міжнародної допомоги це імхо або непрофісіоналізм, або ще щось гірше
і ще: відмовляйтесь у спілкуванні від мови окупантів