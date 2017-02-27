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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:39
Офіційний курс гривні до євро ослаб 3 лютого на 34 копійки до 40,17 грн, тобто в перші в історії перетнув позначку в сорок гривень.
Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.
Так просто :) Банки в додатках уже перемалювали також.
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