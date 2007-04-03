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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 сер, 2025 22:13
greenozon написав:
вітання КХ! коли будуть курси? яка ціна?
Навзаєм!
Безкоштовно. Всі курси - фігня, викачка грошей з лохів. Свою тактику і стратегію вже надавав тут. Головне - дотримуватися ризик-менеджменту і не бути жадібним. Якщо є конкретні питання - запитуйте!
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Додано: Пон 04 сер, 2025 22:39
Козак-характерник написав:
Свою тактику і стратегію вже надавав тут.
Вітаю, Козаче!
Чи можна нагадати або дати посилання?
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